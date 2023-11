Uno de los carriles de la AP-9 en sentido norte a la altura de Portas ha permanecido cortado varias en la mañana de este jueves a consecuencia del incendio registrado en un camión que transporta 40.000 litros de gasóleo agrícola, según informa el 112. Inicialmente quedaron cerrados los dos carriles en el kilómetro 114, lo que obligó a la Guardia Civil a establecer desvíos por la vía de acceso al área de servicio de O Salnés. Las mismas fuentes apuntan que la circulación quedó restablecida sobre las 10.00 horas.

Estos desvíos han estado habilitados mientras se sofocaba el fuego y después fue posible reabrir uno de los carriles en dirección Pontevedra-Santiago. Las llamas afectaban principalmente a las ruedas y otras partes del vehículo, pero no a la cabeza tractora ni a la carga. En concreto, ardieron dos ejes y seis ruedas, pero la cisterna no llegó a quedar afectada y no se produjeron derrames, según Emerxencias de Sanxenxo, el servicio de bomberos movilizado por el 112. También apunta que el chasis se vio afectado, ya que al ser de aluminio se fundió con el calor.

El conductor resultó ileso. El incendio se originó en el eje trasero del camión y el conductor, al darse cuenta del incendio, se arrimó al arcén y desenganchó la cabeza tractora. Tampoco fue necesario cortar la circulación en sentido sur.

Sobre las 8.00 horas se daba por extinguido el fuego. Además de la Guardia Civil, fue movilizado el Servizo de Emerxencias de Sanxenxo y después fue necesario trabajar en la retirada del vehículo de la autopista, una labor que se alargó un par de horas más ya que fue necesario trasvasar la mercancía a otro camión y retirar el siniestrado.