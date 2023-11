Más de una decena de investigadores de la Reditus, una operación de tres cuerpos en la que colaboraron la Udyco de la Policía, el EDOA de la Guardia Civil así como Vigilancia Aduanera, prestaron declaración este martes, en el juicio contra el narco arousano Francisco Javier J. R., alias Javillo, su exmujer, su hijo y otros seis encausados. La vista, que se celebra en la Audiencia Provincial de Ourense, prosigue este miércoles, con más agentes citados. La prueba testifical expone cómo se desarrolló la actuación de los policías hasta que lograron detener, a finales de 2021, a los principales implicados en la causa, de los cuales Javillo llevaba casi un año en busca y captura, tras ser condenado a 8 años de prisión por la Audiencia Nacional.

El 8 de diciembre de 2021, el narco fue arrestado cuando presuntamente acudía a por 5,4 kilos de heroína. Andrés F. C. H. llevaba 5.429,5 gramos de heroína en once paquetes ocultos en el airbag del copiloto, en un Peugeot que accedió al área de servicio de Sanxenxo al que Javillo y su mujer, Rosa M. R. V., habían acudido esa mañana. Ellos defienden su inocencia; el narco aseguró que ya no traficaba entonces, sino que vivía, entre otras cosas, de vender berberechos. Los policías de la Udyco sostienen que acudió a ese punto de encuentro para adquirir la partida de heroína. El transportista de la droga reconoció su implicación en los hechos, en la primera sesión del juicio, y es uno de los dos encausados que se beneficiarán de una rebaja de la pena, gracias a una conformidad.

Javillo llevaba encima 3.000 euros en efectivo cuando fue interceptado. En el registro posterior en un piso, se encontraron anotaciones sospechosas en hojas de libreta. En una de ellas constaba la expresión “pagar 3.000 euros”, así como el lugar y la hora –“miércoles, 11”– del encuentro en el área de servicio, cerca de un restaurante de comida rápida. El 8 de diciembre de 2021 era ese día de la semana. Entre otras anotaciones aparecía la de “5,5”, añadió un investigador, una cifra que coincide con la cantidad en kilos de heroína incautada en esa entrega frustrada.

En la inspección del chalé de Sanxenxo se hallaron unos 130 gramos de heroína que estaban en el hueco de un foco de la luz, en el falso techo de la cocina de un chalé de las inmediaciones. No era visible la sustancia, dijo un agente a preguntas de la defensa. En su declaración, el primer día del juicio, Rosa M. R. V. y Javillo alegaron que el dinero que llevaban encima aquella jornada era para, supuestamente, pagar retrasos con el alquiler de la casa. “Soy una drogadicta, que me dejen tranquila; yo compraba pero no vendía”, aseguró ella.

Un investigador del EDOA de la Guardia Civil declaró que el vehículo del transportista confeso de la droga llegó al área de servicio y “se dirigió hacia el vehículo de los investigados”, en referencia a Javillo y su esposa. Este agente, instructor de las diligencias tras la detención practicada ese día, describió como Francisco Javier J. R. presuntamente se bajó del coche y “dio indicaciones” desde su teléfono. En ese momento, los policías que participaban en el operativo actuaron.

Una funcionaria de Udyco tuvo que apartarse para no ser atropellada por el vehículo que conducía el traficante que llevaba la heroína. “Estaba como apoyo y mi sorpresa fue que uno de los coches huyó y venía hacia mí. Dije ‘alto, Policía’, pero no paró, me aparté y me caí al suelo”, relató la agente en el juicio.

Una vez interceptado el vehículo de ese acusado, “los perros detectaron olor en el salpicadero, se hizo una inspección y se encontraron once paquetes en el airbag”, explicó un investigador de la Udyco.

En la sesión de este martes también declararon agentes que intervinieron en seguimientos y registros relacionados con dos hombres detenidos en la N-541 en O Carballiño, el 13 de diciembre de 2021, con 4 kilos de cocaína en el coche. La Fiscalía solicita para ambos 6 años y medio de cárcel, más una multa de medio millón. En el interrogatorio del primer día de juicio, José A. G. admitió su implicación en los hechos, acuciado por las deudas, según su versión. Exculpó a la familia Javillo así como al hombre que iba con él en el vehículo, Jesús N. O., quien alegó desconocer que hubiera droga en una bolsa localizada a los pies del lugar de copiloto. Agentes que declararon este martes en el juicio indicaron que, en los registros posteriores en dos casas de José A. G., se encontró dinero –varios miles de euros– en la funda de un cojín.

Como ya planteó en la sesión del lunes, este martes la abogada de la familia Javillo volvió a subrayar que, antes de las detenciones, no constan escuchas en las que aparezcan sus representados hablando de drogas o dinero, ni tampoco ningún agente presenció ninguna transacción de droga o dinero. La letrada preguntó de nuevo por si los investigadores conocían el estado de busca y captura de Javillo. Entre las acciones de la instrucción policial que discute esta parte se encuentra que no hubieran arrestado al acusado antes, pese a que se encontraba fugado y constaba una orden de detención. Los agentes sostienen que la Fiscalía y el juzgado estaban al tanto. Continuaron con las pesquisas hasta reunir la base suficiente para intervenir, sin hacer fracasar el caso.

Una vez que termine la prueba testifical –las declaraciones de los investigadores continúan este miércoles–, el juicio de la operación Reditus dará paso a la prueba pericial y al informe de conclusiones de las partes. La Fiscalía rebajará la condena a los dos acusados que han admitido su implicación en los hechos.