El portavoz municipal del PSOE, Iván Puentes, lamenta "el nuevo ejercicio de indolencia" del BNG al anular el certamen Pontedetapas 2023: "El año pasado nos quedamos sin luces de Navidal -asegura el socialista- y este año sin Pontedetapas, pagando el pato todos los hosteleros y todo el vecindario, que disfrutaba en noviembre de su hostelería local".

Tal y como recuerda Puentes, Pontedetapas "es una iniciativa que significaba una ayuda muy importante para la hostelería de nuestra ciudad en un mes tradicionalmente malo, como es lo de noviembre".

A Iván Puentes no le convencen los argumentos facilitados por el Concello para no celebrar el certamen este año: "Hace escasamente un mes el BNG llevó a pleno una modificación de crédito de más de cuatro millones de euros para diversas actuaciones en la ciudad, sobrando aún dinero en el Concello que podría ir destinado a otro tipo de iniciativas. Si quisieran aprobar una partida específica para el Pontedetapas no tendrían más que introducirla en esa modificación de crédito y saldría adelante con el voto del Partido Socialista, como salieron el resto de iniciativas que se llevaron a pleno hace menos de un mes".

Para Puentes, "la falta de tiempo, desde luego, tampoco es excusa", puesto que "este Gobierno Local lleva ya seis meses ejerciendo sus responsabilidades, lo que supone un tiempo más que prudencial para organizar un evento tan rodado y experimentado como el Pontedetapas". "Lo que hay detrás -sostiene el portavoz del PSOE- es exactamente lo mismo que hubo el año pasado con las luces de Navidad: falta de dedicación, de trabajo y de planificación en cada una de las concellerías. Estamos ante un gobierno local superado, que no está en el día a día de sus áreas y responsabilidades".