Rueda, con miles de manifestantes en las calles de Pontevedra: “Sánchez está troceando España”

“Hay un presidente del Gobierno en funciones que aspira a serlo otra vez y por puro interés personal, y esto es tremendo, está troceando España y haciendo pedazos desiguales, favoreciendo a unos a costa de perjudicarnos a todos los demás y no lo vamos a permitir desde Galicia”, dijo el presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, en la concentración “Por la igualdad de los españoles” celebrada ayer en Pontevedra a la vez que en las otras tres capitales de provincia. De este modo, la ciudad centralizó la movilización del PP en toda la provincia y acudieron numerosas agrupaciones municipales y alcaldes del partido que dejaron pequeña la plaza de la Peregrina y sus calles aledañas.

Coreando consignas como “Ni amnistía ni perdón, Pedro Sánchez a prisión”, “España no se vende, España se defiende”, o “Puigdemont a prisión”, unas 4.000 personas, según la Delegación del Gobierno, acudieron en Pontevedra a la concentración convocada por el PP. Los populares cifraron esta asistencia en “más de 10.000 personas”.

Desde las 12.00 horas en la Praza da Peregrina y calles anexas, los concentrados expresaron a través de consignas y pancartas su rechazo a la futura ley de amnistía que dará la llave del Gobierno de España a Pedro Sánchez.

En la cita pontevedresa, Alfonso Rueda estuvo acompañado por otros responsables del Partido Popular en Galicia, como Ana Pastor, Pedro Puy, Román Rodríguez, Pilar Rojo, Luis López, Julio García Comesaña, Nava Castro, Telmo Martín, Marta Fernández Tapias, Jesús Vázquez Almuiña, o Rafa Domínguez.

El exciclista profesional Óscar Pereiro fue el encargado de leer el manifiesto. Lo hizo en gallego, ante las protestas de una parte del público, entre el que se escucharon gritos de “¡En español!”.

Alfonso Rueda, en declaraciones a los medios, afirmó estar “seguro” de que en la concentración había “mucha gente del PP y mucha otra que no”, pero que “sienten lo mismo que la mayoría de los españoles y gallegos”. A renglón seguido, el máximo mandatario de la Xunta afirmó que “la igualdad que llevamos disfrutando 40 años no se puede poner en cuestión por la ambición de una persona”. Y subrayó que no se trató de una “movilización del PP”, sino de una “movilización de la ciudadanía; muchísima gente que está aquí seguro que no votó al PP, probablemente hay gente aquí del Partido Socialista que está indignada con su dirigente, con un Partido Socialista que no reconocen”. Para Rueda, esta movilización ha supuesto un “clamor” de la sociedad que “va mucho más allá de posicionamientos políticos” porque “la gente es consciente de que es un momento fundamental de la historia de nuestro país”.

Además, el titular del Ejecutivo gallego insistió en apuntar a Pedro Sánchez, al considerar que “la igualdad que llevamos disfrutando 40 años no se puede poner en cuestión por la ambición de una persona y esto es lo que se está diciendo de forma pacífica, democrática, respetuosa y diciendo firmemente lo que se piensa”.

También destacó las “reacciones muy fuertes y categóricas” por parte de colectivos “profesionales y ciudadanos” ante las negociaciones de Sánchez con Junts, de las que ha cuestionado su transparencia: “Nos quieren explicar poco a poco, hay cosas que aún no sabemos y espero que las acabemos sabiendo”, ha señalado. En este sentido, el presidente de la Xunta ha advertido que “se están poniendo en cuestión los principios que rigieron la España de las autonomías y la España democrática de más de 40 años”.

Junto al presidente de la Xunta y ondeando banderas de España, Galicia y Europa, los miles de manifestantes corearon cánticos contra Pedro Sánchez, Carles Puigemont, Cataluña y la ley de amnistía. También se vieron banderas catalanas esteladas en el suelo para que los asistentes pudiesen pisotearlas o bailar sobre ellas.

En el “Manifiesto en defensa de la igualdad de todos los españoles”, el exciclista Óscar Pereiro dijo que Pedro Sánchez “tras perder las elecciones y con la única intención de perpetuarse en el poder, se puso al frente del movimiento independentista que busca derrotar al Estado buscando romper la igualdad entre los españoles, amordazando a jueces y fiscales, y humillando a nuestro país”.

“España unida jamás será vencida”, “Sánchez a prisión”, “España es una y no cincuenta y una”, “No es un presidente es un delincuente”, o “Sánchez fuera, deshonras tu bandera”, fueron otras de las consignas que corearon los participantes en diferentes momentos.

El portavoz municipal del PP, Rafa Domínguez, destacó por su parte que una concentración “espectacular de gente ha venido a Pontevedra a defender que todos los españoles somos iguales, que ningún político está por encima de la justicia” y confesó “una sensación de orgullo del Partido Popular y de mucha gente que ha querido venir hoy aquí a decirle a Pedro Sánchez que no se puede vender España, que no se puede acabar con la libertad de todos los españoles”.

Respuesta del PSdeG-PSOE

Por su parte, el secretario de organización del PSdeG, José Manuel Lage Tuñas, dijo que “la mayor manifestación de la ciudadanía fue el 23 de julio”, cuando en su opinión los españoles dijeron que no a un gobierno del PP con Vox, por lo que ha pedido a Alberto Núñez Feijóo que abandone su actitud “trumpista” y acepte el resultado electoral. Lage Tuñas señaló que el PSOE respeta el derecho a manifestarse libremente, pero advierte al PP de que los electores ya hablaron el pasado 23 de julio “cuando dejaron al PP y a la extrema derecha sin la posibilidad numérica de llegar al Gobierno”. Para Lage Tuñas, esto es una “pataleta” de Feijóo, que “no acepta los resultados” de los pasados comicios y que “intenta ganar en la calle lo que no ganó en las urnas”.