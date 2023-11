Gustavo Dacal se estrena como paralímpico con un nuevo récord de España

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, hasta 500 deportistas de edades de lo más variadas compitieron ayer por la mañana en la X Milla Solidaria de Anedia (la Asociación de Nenos e Nenas con Diabetes de Galicia) en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva. En el desarrollo del evento, que a pesar de la pista mojada se celebró con total normalidad en las pistas al aire libre, colaboraron el Concello de Pontevedra, el Club de Atletismo Rías Baixas y la Federación Galega de Atletismo. Además, el evento deportivo contó con la visita del alcalde de Pontevedra, que repartió medallas en varias categorías.

El pistoletazo de salida para la Milla (1.609 metros) Masculina y la Milla Femenina fue a las 11.20 horas de la mañana, seguidas de los 800 metros Masculino, los 500 Femenino Sub 10 y 500 los Masculino Sub 10. A las doce menos diez llegó el turno de las atletas de 500 metros Femenino Sub 12, seguidas por los 500 Masculino Sub 12 a las 12.00 horas, los 1.000m Femenino Sub 14 y Sub 16.

A continuación, los 1.000 metros Masculino Sub 14 y Sub 16 y ya por último, la Jabalina Adaptada, con la presencia del atleta Gustavo Dacal, que debutaba en una prueba federada tras la dura enfermedad que lo dejó en una silla de ruedas al contagiarse de dengue en México. El plusmarquista batió el récord de España con 29,48 metros, superando al anterior, de 28,5 metros, que se logró en 1995.

Los asistentes al Centro Galego de Tecnificación Deportiva fueron testigos de la estelar participación del deportista de Ponte Caldelas por primera vez en lanzamiento de jabalina con su reciente certificado de la Federación Galega de Deporte Adaptado.

Ya lo había probado una vez en su municipio natal durante una exhibición organizada por Atletismo Rías Baixas en el campo de fútbol de Caritel. En esta ocasión, sin embargo, fue una prueba de la federación de atletismo.

En este encuentro deportivo, ya consolidado tras diez ediciones, participaron clubes de toda Galicia como el Moraña, el Canario de Ribeira, el Cambados, el Ría de Ferrol, el Riotollo de Tomiño o el Pinarium de Marín.