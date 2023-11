El gobierno local de Poio dice que no renuncia a cumplir su promesa electoral de rebajar el Impuesto de Bienes Inmuebles a los vecinos, pero no lo hará antes de “pagar todas las facturas pendientes” del Concello, un proceso que se puede prolongar aún varios meses. El Concello acaba de solicitar un préstamo de más de 700.000 euros para saldar parte de esos impagos, por 424.000 euros, pero no son todas las facturas acumuladas.

Según los cálculos municipales “a mediados de noviembre seremos capaces, entre este préstamo y modificaciones de crédito que estuvimos haciendo, de tener pagado con mucho esfuerzo entre 600 y 700.000 euros” de retrasos del anterior mandato. “Aún así, van a quedar cerca de 500.000 euros en facturas sin pagar” todavía. Será después “el momento de bajar también el IBI y otros recibos”, según la concejala Rocío Cochón.