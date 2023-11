El BNG de Marín ha decidido acudir a la Valedora do Pobo para conseguir el expediente completo de la Festa Corsaria celebrada en agosto pasado, después de más de dos meses de solicitudes al Concello en los que no ha recibido toda la documentación, según denuncia su portavoz, Lucía Santos. Explica que se ha formulado la queja ante la Valedora “por incumplimiento en el derecho de los grupos de la corporación municipal a poder realizar consultas de información”. Santos indica que “más de dos meses después de la primera solicitud del expediente, seguimos in tener acceso a toda la documentación relacionada con las contrataciones y gestiones” de esta cita festiva del verano.

El 24 de agosto se formuló la primera petición, que el Concello contestó el 31 de ese mes “pero con la documentación incompleta”. El 6 de septiembre se repitió la solicitud, pero aún sin respuesta, y se reiteró en el pleno del 14 de septiembre. Ahora se acude a la Valedora en un nuevo intento de tener esos datos.