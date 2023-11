“Una novela es una gotita de agua para estimular la sapiencia sobre un personaje”

La Armada y la Universidad de Vigo celebrarán el próximo día 23, en el marco de las actividades ligadas a la Cátedra Almirante Álvarez Ossorio, la mesa redonda “La mujer en la Historia”, en la que participarán como ponentes la historiadora María Fidaldo y Almudena de Arteaga, escritora que ha cosechado numerosos éxitos de ventas y premios por sus novelas y ensayos históricos.

–¿Qué mensaje quiere transmitir en esta mesa redonda?

–El principal es que la mujer ha estado muy olvidada a lo largo de la historia. Yo lo he comprobado en las 22 novelas que he escrito puesto que había algunas que eran tremendamente desconocidas. María de Molina, por ejemplo, que recibí el Premio Alfonso X El Sabio por el trabajo sobre ella, es una reina medieval castellana, y había grandes historiadores como De la Fuente y grandes compendios de la historia que le dedicaban exclusivamente tres párrafos, cuando había sido reina tres veces. Una mujer que tienen ustedes más cerca, que es Isabel de Zendal, la rescaté en el 2005 y escribí la primera novela que se hizo sobre ella, luego Javier Moro escribió otra en 2010 y hoy en día tenemos ya un hospital y muchas más cosas dedicadas a ella. ¿El mensaje? A través de una novela se pude llegar a más gente que a través de un ensayo, y si se habla de una mujer importante esa mujer puede acabar dejando huella en muy poco tiempo, una huella que no existía en la historia y que se marca inicialmente por esa novela. Una novela es una gota de agua para estimular la sapiencia de una persona sobre un personaje, si ese personaje es mujer mejor que mejor, porque siempre han estado muy olvidadas por la historia.

–¿Qué mujeres de las que ha investigado le ha fascinado especialmente?

–Todas mis protagonistas son fascinantes. La recién nacida, la última publicación o la última novela que publico suele ser mi favorita porque es el bebé que tienes que cuidar un poco hasta que empieza a correr, es una metáfora. Pero siempre digo que a la princesa de Éboli le debo toda mi carrera literaria y la oportunidad de colgar la toga, yo soy abogado de carrera, y dedicarme única y exclusivamente a la literatura. Era una apuesta muy dura, porque la literatura no es un medio de vida fácil, pero, bueno, aquí llevo 25 años dedicada a ella.

–En los últimos años la mujer ha dado un salto de gigante en visibilización, liderazgo, participación social y profesional…

–Por supuesto, en todos los campos, no solo en la novela histórica como protagonista, sino en el campo laboral, político, empresarial, absolutamente en todos ha dado un salto muy grande. Ahí estaba, lo que no estaba era reconocida, y en todos los campos se le ha reconocido y se le sigue reconociendo. Y tenemos que seguir remando, pero iremos remando porque nos están dejando demostrarlo, nos están dejando demostrar la valía de la mujer y se está reconociendo, esos son los dos puntos más importantes.

–¿Qué personaje le interesa en estos momentos? ¿A cuál está investigando?

Tengo muchos, pero le voy a contar que ya ha habido tres mujeres muy importantes que yo saqué del ostracismo más absoluto, una fue la princesa de Éboli, otra Isabel de Zendal, precisamente, luego se han escrito muchos libros a posteriori, y la última fue el año pasado, que escribí sobre Felicitas de Saint-Maxent, una mujer que en vez de ir a América buscando una vida mejor volvió de allí, teniendo allí en el siglo XVII una vida fantástica, y resulta que el Planeta seis meses después trataba sobre lo mismo, nadie había escrito sobre ella. Con lo cual si me pregunta sobre quién quiero investigar no se lo voy a contar, no sea que me salgan varios copiones (risas).

–No solo es pionera en la novela histórica. Es grande de España y una de las primeras mujeres que es cabeza de su familia tras dejar de aplicarse la primacía de los varones.

–En los títulos nobiliarios, no en la Corona, donde todavía no se ha modificado porque eso depende de la Constitución, siempre heredaba el varón mayor. Hasta el 2006, que hubo una sentencia judicial y un reconocimiento de una ley que igualaba al hombre y a la mujer en este campo. Heredaba el título el varón mayor, es decir, podría haber cinco niñas mayores y el pequeño de una familia de seis era un chico y él heredaba el título. A partir de 2006 por la legislación española hereda el mayor, siendo hombre o mujer independientemente. Es un punto más en el que hemos llegado a la igualdad en ese milenio, como en otros tantos casos que hablábamos antes.

–Ha citado a la Corona y usted escribió un libro sobre la princesa Leonor.

–Sí, hablaremos de ello en la mesa redonda. Yo soy monárquica, y fue increíble: me llamó la periodista Nieves Herrero para decirme que Planeta había llamado y que querían un libro en tiempo récord, en un mes. Yo no estoy acostumbrada a trabajar con tanta presión pero en un mes querían un libro entero sobre la infanta Leonor, que acababa de nacer. Yo me acababa de mudar y entre cajas, con el ordenador desplegado, Nieves escribió la crónica actual que le dije que me parecía milagroso escribir medio libro sobre una niña recién nacida, pero lo consiguió como todas las que sois buenas periodistas, y yo escribí el otro medio libro sobre todas las reinas Leonor que había habido en la Península. Porque en España no ha habido ninguna reina Leonor, como reina de España en sí, ha habido en Navarra, en Castilla… Fue un trabajo divertido, terminamos en plazo.

–¿Qué opina hoy de la princesa, 18 años después?

–Encuentro que ha sido educada perfectamente, que es una mujer con los pies en el suelo, desde luego, una mujer muy actual. Su educación militar es tremendamente austera y tremendamente dura, y está sometida a ella y se ha visto en la jura de bandera por ejemplo el compañerismo que tiene y la igualdad que tiene de trato con todos sus compañeros de promoción. Creo sinceramente que solo esa parte de su educación porque, claro, acaba de empezar y todavía le queda una carrera por delante, y su compostura muestran que es una mujer que sabe estar a las duras y a las maduras. Y así lo ha demostrado estando firme durante una hora y media, que no hay mucha gente que lo aguante.

–¿Qué le parece la teoría del Colón gallego?

–Me encanta que a Colón lo tengamos tan alto en la historia, que es como lo debemos de tener, porque en Estados Unidos está habiendo ahora un ataque frontal contra él. Es increíble, le están llamando el aniquilador de los indígenas cuando es todo leyenda negra y mentira, nuevamente. Colón llegó allí, a las Américas, y lo que hizo es en muchas ocasiones aliarse con los indígenas para terminar con otras tribus, y luego nos casamos con ellos, de hecho los españoles nos casamos con ellos. Los que aniquilaron fueron los del norte, que nosotros queramos pelearnos por el nacimiento de Colón, porque se dice que es genovés, también que puede ser gallego, he leído un ensayo que puede ser alcarreño… Lo que es bonito es que tengamos tan en alza a este personaje histórico nuestro y le demos su debido lugar. Igual que hablamos de las mujeres, tenemos que lugar por eso en el caso de Colón. Siempre digo que puede aparecer cualquier documento en los archivos españoles que demuestre que lo que ya conocíamos es cierto, de hecho vivo de ello. La Beltraneja yo encontré un documento que hablaba de una inseminación artificial, nada más y nada menos, que en 1475. Hablaré de ello en la conferencia.

–¿Una inseminación artificial en el siglo XV?

–Sí, está el documento en la Biblioteca Nacional. Por eso digo que en el caso de Colón podría aparecer un documento que rompa con todo lo que se ha escrito hasta ahora. En la Biblioteca Nacional hay un documento que dice que introdujeron en la vagina de la reina una cánula de oro con el semen del rey, porque no era capaz de embarazar a la reina, esto fue un best-seller mío igual que La princesa de Éboli. ¿Que fuese hijo de él? ¿Que no lo fuese? Ese enigma sí que seguiría en la historia, porque intentaron hacer análisis de ADN y el cuerpo de ella no aparece, desapareció en el gran terremoto de Lisboa. Con Colón puede suceder lo mismo, estamos haciendo las cadenas genéticas y seguro que si a Colón le pudiesen realizar un análisis genético aparecería una gotita gallega en su sangre, seguro.