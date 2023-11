Un millar de personas del área sanitaria sufre párkinson, pero muchas aún no lo saben

Alrededor de un millar de personas del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés sufre la enfermedad de Parkinson, aunque muchas de ellas todavía no lo saben porque están sin diagnosticar, bien porque están con los primeros síntomas y todavía no han acudido al médico, bien porque aún se encuentran en el periplo de consultas que llevarán al dictamen final.

Desde la Asociación Parkinson Provincia Pontevedra (Apropark) recuerdan que “a pesar de ser la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, sigue habiendo un gran desconocimiento por parte de la sociedad”. “Esto genera un panorama en el que las personas con párkinson se pueden sentir juzgadas, invalidadas o avergonzadas. El párkinson no es sinónimo de vejez, ni tampoco de temblor. Aunque para muchas de las personas diagnosticadas sí que es sinónimo de miedo”, resume el colectivo, que se ha unido a la campaña #ViveSinMiedo de la Federación Española de Párkinson, que tiene como objetivo mostrar a las asociaciones como “una mano amiga”.

El párkinson tiene una prevalencia del 2% en la población mayor de 65 años. Aunque en el servicio de Neurología del Complexo Hospitalario de Pontevedra tratan a unos 400 pacientes, se estima que la cifra total de afectados ronda el millar.

La enfermedad de Parkinson se asocia a problemas motores, de movilidad, que pueden ser lentitud, alteración de la marcha (arrastrando un poco los pies) y los conocidos temblores. Estos últimos pueden afectar a un brazo, una pierna... habitualmente más a un lado que a otro, algo típico en la enfermedad.

El servicio de Neurología del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés ha puesto en marcha recientemente la consulta de Trastornos del Movimiento, la primera unidad acreditada a nivel nacional para la consulta monográfica de trastornos del movimiento. Ha nacido como iniciativa de la neuróloga Iria Cabo y son dos los facultativos que la atienden. Está enfocada a pacientes con la enfermedad en fases moderadas o avanzadas, para ofrecerles fórmulas de tratamiento que requieren más manejo para su administración.

Acción directa de colectivos

Las asociaciones tienen un papel “fundamental” en el día a día de las personas que conviven con la enfermedad, prestando terapias directas, “con un conocimiento profundo de las necesidades de las personas con párkinson y abarcando todos los frentes”, destaca Apropark. Estas acciones son la estimulación cognitiva, rehabilitación, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, acompañamiento psicológico, etc… Pero los colectivos de afectados y familiares también luchan por romper clichés, demostrando que el párkinson y la calidad de vida no son incompatibles.

Apropark nació en el año 2003 en Bueu, pero ya cuenta con dos delegaciones en Pontevedra y Vilagarcía. Entre las tres zonas suman 178 socios, a los que ofrecen terapias rehabilitadoras.

Esta asociación acaba de ser seleccionada entre los 63 proyectos de entidades sociales en Galicia a los que la Fundación La Caixa destinará más de un millón de euros. Esta dotación permitirá atender a miles de personas en situación de vulnerabilidad. En el caso de Apropark, la cantidad económica a recibir supera los 24.000 euros.

“El modelo territorial que pusimos en marcha hace dos años nos está permitiendo estar más cerca de las personas en situación de vulnerabilidad y de las entidades sin ánimo de lucro de cada uno de los territorios, en este caso las de Galicia. Con estas ayudas al tercer sector social queremos seguir avanzando hacia una sociedad más justa, y lo hacemos a través del impulso del mayor número posible de proyectos que promuevan la igualdad de oportunidades, la inclusión social y la mejora de la calidad de vida de las personas” Marc Simón - Subdirector general de la Fundación La Caixa

Begoña Cerqueiro García, presidenta de Apropark, celebra este logro, que tanto ayudará a la puesta en marcha de iniciativas que mejoren la vida de los enfermos de párkinson.

“El modelo territorial que pusimos en marcha hace dos años nos está permitiendo estar más cerca de las personas en situación de vulnerabilidad y de las entidades sin ánimo de lucro de cada uno de los territorios, en este caso las de Galicia. Con estas ayudas al tercer sector social queremos seguir avanzando hacia una sociedad más justa, y lo hacemos a través del impulso del mayor número posible de proyectos que promuevan la igualdad de oportunidades, la inclusión social y la mejora de la calidad de vida de las personas”, aseguró el subdirector general de la Fundación La Caixa, Marc Simón, en la presentación de la resolución de la convocatoria, en la Facultad de Medicina de la Universidade de Santiago de Compostela.

De las cuatro provincias gallegas, la de A Coruña es la que concentra más proyectos seleccionados. En la de Pontevedra hay 18 de los 63 de toda Galicia: en Pontevedra, Vigo, A Estrada, Bueu, Moaña y Tui.

Carlos Mayoral: “Yo me veía que no estaba bien, que me cansaba más incluso teletrabajando”

Carlos Mayoral, vecino de Pontevedra de 57 años, vive con párkinson desde noviembre de 2021, cuando le diagnosticaron la enfermedad. “Llevaba años que me estaban viendo cada síntoma por separado porque no estaban convencidos, hasta que así se confirmó”, explica a FARO este usuario de la asociación Apropark. Es habitual que las personas afectadas tarden varios años en ser diagnosticadas, “porque los médicos no suelen conocer el párkinson”, se lamenta. Los síntomas que manifestaba Mayoral eran sobre todo en la movilidad: “Andaba muy despacio, para coger una cosa con un brazo en vez de ir directo iba como a golpes, principalmente con el derecho porque era el que peor tenía desde el hombro”. En su caso no tenía el clásico temblor. “El temblor, por lo que he visto en la asociación, lo tiene poca gente. Muy pocas personas lo manifiestan”, dice. Él desde un principio fue consciente de que algo no iba bien en su cuerpo.

“Yo me veía que no estaba bien, porque yo daba cursos en ese momento on line, teletrabajando, y me cansaba mucho más que cuando los hacía presenciales, lo cual no era lógico”, recuerda ahora. Su tratamiento incluye poca medicación, tres tipos de pastillas, pero que son imprescindibles para su bienestar físico. La principal es synemed, tres veces al día, una combinación de carbidopa y levodopa. La levodopa es el precursor metabólico de la dopamina. La mejoría fue casi instantánea desde que se medica. “Yo andaba muy mal. Al final de todo, así como me vio el médico de cabecera ya me dijo que él pensaba que era párkinson y me derivó al neurólogo. De lo mal que me vio la enfermera me ofreció una silla de ruedas y todo para moverme”, señala Carlos Mayoral.

La fisioterapia es fundamental para él. Va a través de Apropark un día a la semana a sesiones de tres cuartos de hora. “Además, te dan tablas de ejercicios de los que haces allí para que los puedas hacer a diario en casa. Todo esto no te lo da el Sergas” , se lamenta. Reconoce que la asociación fue fundamental en todo su proceso, “porque al principio andas perdido, no sabes bien lo que es”. “Sabes que es algo degenerativo, neurológico, pero nada más. Ellos te orientan, te dicen los servicios que tienen...”, celebra. “También te ofrecen logopeda, psicólogo...”, añade. La enfermedad le supuso la invalidez permanente total en su trabajo con la informática. “Todavía me la dieron la pasada primavera. Yo me hubiera jubilado a los 67 años. Fue duro, pero como no me veía para trabajar, porque estaba tan mal... ”, confiesa. Su mensaje para una persona recién diagnosticada es que se acerque a alguna asociación: “Te sientes mucho más arropado. Tienes que asumirlo, pero mientras necesitas ayuda. La familia también es muy importante, mi hermana para mí fue fundamental”.