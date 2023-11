Xeve se levanta contra un tramo de la A-57 que “expropia casas, arruina otras y no da servicio”

El tramo de la A-57 entre A Ermida, en Marcón, y Xeve, someterá a estos núcleos rurales tradicionales a una autovía “tipo Vigo-Mos” –explica Estela Eirín, portavoz de estos afectados–, con una obra que solamente en esta zona “afectará a 160 viviendas”. Unas serán derribadas y otras se verán perjudicadas “pero sus propietarios no van a recibir un duro; van a quedarse malviviendo al borde de un talud, o de una trinchera, con niveles de ruido insoportable”, entre otras consecuencias.

El vecindario de estos núcleos ha retomado la lucha vecinal contra el trazado y pide a los grupos políticos de Pontevedra que “sean capaces de valorar el problema en su justa medida, que sean eficaces para exigir una liberación del peaje de la AP-9” en este tramo, antes de continuar con una obra tan perjudicial como entienden la A-57.

En los veinte años que ha llevado llegar a este punto del proyecto, los vecinos de Xeve y Bora han presentado 60.000 alegaciones a las distintas variantes del trazado, lo que la convierte en “una de las infraestructuras más contestadas en España”, dice Eirín. A pesar de ello, los vecinos no han recibido más respuestas que el dejar pasar el tiempo y el seguir haciendo la obra, sin tener en cuenta la opinión de la ciudadanía.

El reciente anuncio del proyecto constructivo de la A-57 en este tramo ha supuesto todo un varapalo para los núcleos de Xeve y Bora. “Esperábamos que alguien recapacitara”, aseguran, ante el “desastre, el desaguisado ya comprobado” en la primera fase de esta autovía, en Marcón y Pintos, con casas que han quedado “al borde de taludes”, sin traídas de agua “construidas por ellos mismos”, barrios divididos, o un monte de A Fracha “desmembrado”, entre otros daños.

Se temen que el error prosiga ahora por estos núcleos rurales, que los políticos locales “dicen defender pero que algunos, como el señor alcalde de Pontevedra, no han pisado en veinte años”, denuncian estos afectados.

En A Cascada, As Martizas, O Pozo, Os Campos y todos los barrios de la continuación de la A-57 hacia Santa María de Xeve, al margen de algunas casas directamente expropiadas, “que encima tenemos la incertidumbre de cuáles serán, si la mía o la del vecino”, como apunta Eusebio Corbacho, la carretera supondrá además una brecha para estas parroquias rurales, un muro que separa sus núcleos, que “expulsa” de Pontevedra a quienes se queden al otro lado del anillo viario.

Fincas aisladas, caminos cortados, pozos y traídas de aguas destrozados son solo algunos de los daños que causará la autovía proyectada por el Ministerio de Transportes en este tramo. “No entendemos cómo desde el Concello permiten esto”, un proyecto “reciclado” del original, que para los representantes municipales no era inicialmente la opción válida, que no quitaba tráficos en la zona periurbana de Pontevedra, pero que ahora “sí les vale”, lamentan.

Y ante la defensa que el gobierno local hace ahora de la denominada circunvalación de Pontevedra, estos portavoces subrayan que “esto no es una circunvalación, no da este servicio en absoluto”. Es, en cambio, una autovía de conexión de un punto de la AP-9 en Vilaboa, con otro de esta misma autopista, en Curro, que no da ningún servicio a la ciudad de Pontevedra. “Nadie va a ir hasta Marcón o hasta Xeve a coger una autovía cuando tiene un trazado en línea recta por la autopista actual. Incluso el trazado de la carretera de Vilagarcía es más lógico para unir la misma zona”, como apunta Jesús Castro. De hecho, el propio estudio del vial recoge que este enlace captará únicamente un 2% de tráfico del tramo.

La futura autovía tampoco da un servicio directo al polígono de O Campiño, que fue uno de los argumentos iniciales –como recuerda la Plataforma de Afectados–, por lo que “ahora se dan cuenta de que tienen que hacer un nuevo ramal” a este polígono, “con más expropiados, más costes, más daño”.

“Al alcalde le vale una mala circunvalación antes de que no le hagan nada y eso no es mirar por los intereses de los vecinos de Pontevedra, y no digo por los vecinos de Xeve, sino de Pontevedra”, subraya Estela Eirín. “No se puede gobernar desde la tozudez”, añade.

Tanto Eirín como sus vecinos piden al alcalde de Pontevedra “que venga a pisar el terreno, que venga a mirar por dónde pasa el trazado y los daños que va a hacer porque en 20 años no vino por aquí”.

“Levanté mi casa con mis propias manos, pero ellos no respetan ni eso ni nada”

Nieves Acuña lleva doce años viviendo con su hija en una vivienda de alquiler con opción a compra en este núcleo de Xeve, compra que nunca ha materializado por la incertidumbre que supone el proyecto. Si finalmente construyen este tramo de la A-57, “¿a dónde iré, a vivir debajo de un viaducto?, porque no me queda otra opción, no tendré derecho a nada”, se queja. “Esta incertidumbre de qué va a pasar la llevamos sufriendo veinte años”, añade su vecino Eusebio Corbacho. “En su día fuimos a una reunión en Campañó y nos dijeron que la A-57 nunca iba a venir por aquí, y ahora la tenemos en casa”, apunta José Luis Domínguez, quien durante años levantó su casa “con mis propias manos, que no podía pagar a otro para que me la hiciera; pero ellos no respetan ni eso ni nada, todos mintieron e hicieron lo que les dio la gana”.

“Nos han dicho más de una vez que cuesta más mover el gas que expropiar 40 casas”, indica Jesús Castro, por lo que “nos están vacilando y hacen lo que quieren sin pensar en las consecuencias”. “Ni el alcalde, ni los de Fomento ni nadie tuvo la sensibilidad de venir a ver el lugar, no les importa, no quieren buscar una solución lógica como sería liberar la AP-9”, añade Domínguez. “Tienen el ejemplo de Marcón y A Fracha, el desastre que se ha hecho allí; no tienen más que ir allí y ver lo que ha ocurrido con esta autovía, si fuesen a ver eso tendríamos ganado mucho, salvo que sean unos inútiles totales o unos malvados”, dice Corbacho.Estos vecinos, unidos en la Plataforma de Afectados por la A-57, prevén ir a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.