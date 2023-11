El presidente del PP de Galicia y titular de la Xunta, Alfonso Rueda, estará este domingo presente en la concentración convocada por su partido en toda España en contra de la amnistía y el acuerdo político de investidura entre PSOE y Junts. La cita en Pontevedra, que oficialmente tiene el objetivo de defender "la igualdad de los españoles", es a als 12.00 horas en la plaza de la Peregrina.

La presencia de Rueda se daba por hecha desde el principio, ya que el presidente del PP gallego reside en Pontevedra, perno no ha sido confirmada hasta la tarde de este sábado. El PP ha lanzado un llamamiento a los afiliados del partido y a las agrupaciones locales populares en la provincia, así como a todos los ciudadanos.

“Debemos defender la dignidad y la unidad de España. No todo vale. No vamos a quedarnos callados ni quietos. No estamos dispuestos a estas cesiones y es intolerable este despropósito a costa de los ciudadanos. Juntos defenderemos la unidad de España”, afirmó el presidente del PP provincial, Luis López en la presentación de la cita, el pasado jueves.

De este modo, Pontevedra será una de las 52 capitales de provincia en las que el Partido Popular celebre estas concentraciones para “defender el Estado de derecho, protestar contra la amnistía y garantizar la igualdad de los españoles”. López añadió que con este acto de protesta los populares quieren “dejar claro que no todo vale” y que la ciudadanía no puede “permitir que a costa de poder seguir en el sillón del Gobierno Pedro Sánchez esté llevando a España a una completa deriva con sus pactos y acuerdos con los socios independentistas y comunistas”.

“No nos vamos a quedar quietos ni callados, no vamos a tolerar semejante despropósito y no vamos a consentir que se lleven aberraciones de este calibre”, insistió López. “Aquí primero con Bildu, después con los presos políticos, ¿qué más nos espera ya?”, ha preguntado. Se leerá un manifiesto y habrá también intervenciones políticas. El PP provincial lanza un llamamiento a la participación en este acto de protesta y asegura que el partido seguirá “alzando la voz de manera pacífica pero constante” y empleando “todos los recursos legales” a su disposición “para frenar esta compra de voluntades”.