La nueva directiva de la Asociación de Hosteleros de Raxó hace un llamamiento a todos los locales relacionados con hostelería y turismo del municipio poiense, no solo de Raxó: “Está abierta a todos los que trabajan en el sector de Poio”, recalcan. Recién activada la entidad, el presidente Cándido da Silva, dueño del Mar de Dulce y del Salamandra, explica que se vieron obligados a unirse ante la falta de previsión del ayuntamiento, que lleva casi un año con obras que afectan a 13 locales de la calle Ramón Encinas. También protestan por la ordenanza municipal de terrazas, todavía no aprobada, que por el momento a hosteleros como al propio presidente no les permite montar en exteriores al no cumplir los requisitos. Han pedido una reunión y solicitarán poder montar terrazas de manera provisional hasta que haya ordenanza.