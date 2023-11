“Se ve al comercio on line como enemigo del tradicional y es justo al revés”

Cerca de 150 profesionales de distintos puntos de la Península participaron ayer en el Ecommerce Day, una jornada organizada por el Clúster do Ecommerce Galego, que encabeza Alberto Cochón, y la comunidad profesional Marketing4eCommerce y que se propone “convertir a Pontevedra en el tercer polo digital de España, con Madrid en el centro y Barcelona en el noreste”, señala el que fue CEO de Krack, una firma cuyo volumen de negocio creció de 3 a 25 millones bajo su dirección. “Fue durante los peores años de la crisis”, recuerda, “y un punto que nos hizo crecer fue la venta on line”.

–¿Qué objetivos persigue el Ecommerce Day?

–Es el principal evento anual del Clúster do Ecommerce, y éste a su vez lo que persigue es intercambiar experiencias y proyectos de todo tipo de personas y de diferentes sectores que competimos en global y lo que buscamos es compartir en local. Una frase que nos guía es precisamente esa: compartir en local para competir en global. Es importante para nosotros visibilizar proyectos muy interesantes que hay en Galicia, proyectos pequeños que están acelerándose y otros que ya llevan años funcionando muy bien, como Krack en Pontevedra que a nivel de compras siempre ha funcionado muy bien con influencers. Está DonDisfraz en Porriño, que empezó con una tienda y ahora vende en toda España y en Europa. Hay también una marca de Pontevedra de zapatos hechos con piel de maíz que vende el 80% en Alemania. Esas experiencias queremos compartirlas, que ellos también aprendan y que entre todos nos intercambiemos experiencias para que nuestros proyectos lleguen a donde queremos.

–¿Qué tipos de empresas forman parte del Clúster?

–Los socios fundacionales fueron empresas comprometidas con Galicia y de aquí, Krack, Martín Códax, Cafés Candelas, Selmark, Electrodomésticos Cenor, Carrick, DonDisfraz, creo que no me olvido de ninguna. A partir de ahí se han ido asociando diferentes marcas de Galicia, ha ido aumentando la base con firmas como Rei Zentolo y muchas otras más. En el Clúster buscamos esa atracción entre el resto de tejido de Galicia para aprender juntos y ayudarnos entre empresas que estamos haciendo ecommerce y, sobre todo, animar a pequeños negocios que en eventos como éste escuchen a profesionales de Zara, de Estrella Galicia, de Stellantis o de Black Limba.

–Se percibe el comercio on line como un enemigo del comercio tradicional

–Sí, se percibe al comercio on line como un enemigo del tradicional y lo curioso es que es justo al revés. Es una realidad que está ahí y lo que tenemos que hacer es aprovechar las oportunidades que nos brindan los cambios que se producen en la sociedad. Al final la tecnología produce unos cambios y nosotros podemos utilizarlos o no. Lo cierto es que en otros sitios los están aprovechando y en Galicia creemos que también es importante aprovecharlos. Para no todo el mundo será una necesidad vender en digital pero hay muchos modelos de negocio, sectores y proyectos en los que un punto clave es la venta on line.

–¿En qué sectores es especialmente activo este tipo de comercio?

–Ahora mismo en todos los sectores, es transversal a todos los sectores, desde moda a alimentación. Acabamos de tener una mesa redonda en la que hablaba el director de compras de Estrella Galicia y como ellos a raíz de la pandemia ahora tienen un market place con un montón de artesanos que venden ahí. Varias marcas de moda el 20% o 25% de la facturación es de la venta on line. Y me parece interesante resaltar proyectos que tienen una tienda o que ya han empezado y que de repente si dan el salto al digital y lo hacen bien obtienen un gran resultado.

–¿Cómo son las previsiones de crecimiento de este tipo de comercio?

–Los estudios de mercado y análisis de tendencias que nos llegan muestran que desde 2022 a este 2023 la media de crecimiento está siendo de un 9%. A medidas que la cifra total se haga más grande estos porcentajes de crecimiento evidentemente van a ir bajando pero, claro, hablamos de que si ya representa un 25% en el sector de la moda, crecer un 9% es muchísimo. En términos relativos crecerá un 5% o del 10%, se irá acercando cada vez más al crecimiento del retail del sector.

–¿Hay claves para triunfar on line?

–Una clave que creo importante es tener ganas (risas) de hacerlo, interés real por querer desarrollar esta parte. Y después filtrar toda gran la cantidad de información, que es también uno de los objetivos del Clúster y de las reuniones que hacemos aquí en el Ecommerce Day, conversaciones en las que un ecommerce habla con otro ecommerce, una marca da consejos a otra y esa transmisión directa de la información nos parece muy importante para vencer ese punto débil de tener tanta avalancha información de herramientas, de plataformas, que no se sabe por dónde empezar.