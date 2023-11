La meta de los migrantes: “Vine a buscarme la vida porque no tenía nada”

Los primeros 54 migrantes subsaharianos que desembarcaron en Canarias se encuentran en Sanxenxo desde las siete menos diez de la mañana de ayer. Se trata de una estancia temporal en el marco de una acción humanitaria organizada por el Gobierno central con la ONG Accem. Estarán un mes alojados en el hotel Baixamar de Areas en régimen de pensión completa, en principio, a no ser que sean solicitantes de protección internacional. Entonces, podrían prorrogar su estancia en el municipio hasta tres meses.

Tras viajar toda la noche en autobús desde el aeropuerto de Barajas, en Madrid, a donde llegaron sobre las 23.00 horas del miércoles, el nutrido grupo llegó a primera hora de ayer al hotel. Los cerca de cincuenta hombres, todos ellos jóvenes de entre 18 y 25 años, fueron recibidos en el hotel Baixamar por los cinco empleados del hotel y los trabajadores de la ONG Accem que los atiende. Los responsables de esta entidad explicaron en su día que los migrantes proceden de Senegal, Mali y Gambia y en el hotel contarán con un equipo profesional formado por seis personas entre los que habrá psicólogos, trabajadores e integradores sociales y un intérprete.

Según cuentan los propios migrantes llegados ayer, hasta el archipiélago de Canarias llegaron 300 hombres, 9 mujeres y 15 niños en tres cayuco. Un joven maliense relata que arribaron a la isla de El Hierro repartidos en tres cayucos distintos y llenos de personas donde pasaron varias jornadas a merced del Atlántico. Ya descansan desde la mañana de ayer en las Rías Baixas después de un recorrido desde las Canarias hasta Madrid en avión y más tarde en autobús hasta Galicia.

Ocho días en el mar

Lo peor, evidentemente, fue la ruta desde el continente africano: fue un viaje de ocho días con viento, lluvia y oleaje y sin comida. Los jóvenes, que destacan por su corta edad, (unos veinte años, la mayoría de ellos) se emocionan mucho al hablar de su periplo, todavía reciente, y aunque muchos continúan en contacto con sus familias, los hay que no tenían una casa a la que volver: “Vine a buscarme la vida porque no tenía nada”, dice uno de ellos.

Sin nada que perder, muchos de ellos sin familia cercana ni recursos, pusieron en riesgo su vida por una oportunidad en continente Europeo. A falta del traductor de la ONG Accem que no estaba por la mañana, hacían gestos con sus manos para señalar la oscilación de la embarcación. Dice que “no pasó miedo” porque en el fondo conocía cuál era su meta.

El único que habla algo de español añade que en su cayuco eran una veintena de pasajeros a bordo. De su boca, por cierto, la palabra que más sale es “trabajo”, que repite desde el balcón del Baixamar. Por el viaje de la esperanza pagaron unos 400.000 francos senegaleses por un viaje que podría haberles costado la vida, lo que vienen a ser casi 700 euros. La atención, dicen fuentes de este hotel de Sanxenxo, será continua durante las 24 horas del día y el programa de atención cubre las necesidades de alojamiento, manutención y atención social a cargo del Ministerio de Inclusión Social. La llegada se produjo después de distintas informaciones sobre la cantidad de migrantes que albergaría el hotel. Se decidió poner como tope la capacidad máxima del autobús en el que viajaron.

Se pone de este modo punto final a una larga sucesión de aplazamientos en la llegada de estos migrantes, ya que en su día se anunció que sería un grupo de 350 personas que estarían en Sanxenxo desde el 1 de noviembre. Este grupo se suma a 40 migrantes senegaleses que llegaron a la provincia hace 10 días y que están en O Porriño alojados en un albergue de peregrinos de la localidad; y a los 12 que están en Vigo. Entre los de Sanxenxo, uno de ellos dice que tiene solo diecisiete años, aunque el dato no es oficial.

Cursos y actividades

En el Baixamar, que permanecerá abierto solo para ellos hasta el puente de la Constitución, duermen en habitaciones acondicionadas para tres o cuatro personas, en el comedor desayunan, comen y cenan y pronto, indica el encargado del hotel, empezarán a hacer algún curso o actividad.

El programa se encargó de ponerlo el Concello de Pontevedra a disposición de la ONG responsable de estos jóvenes. Asimismo, recibirán clases de español y varios talleres de contextualización sobre el país. Jorge González, al frente del alojamiento, no vacila cuando se le pregunta qué significa para él y para sus compañeros atender a estos jóvenes que lo necesitan: está orgulloso de su equipo y quiere “ayudar y echar una mano en lo que pueda”.

Este gerente penas tiene unos minutos libres entre una tarea y otra, a las que se ha encomendado para las próximas semanas, pero esos escasos minutos los emplea para hablar bien de los recién llegados y de su ilusión por colaborar.

Un viaje de ida desde la costa de Senegal

Uno de los acogidos, un senegalés de 21 años llamado Mongole, declaró que en el viaje en autobús, durante todo la noche, “nos trataron bien” pero otra cosa muy distinta fue la travesía en cayuco hasta Canarias: “Fue arriesgado, pero así es la vida”, dice este fan de Cristiano Ronaldo que dice no conocer a ninguno de los que le acompañan en Sanxenxo. Procede del pueblo pesquero de Kayar, donde no deja a mucha familia: “Por eso vine aquí para buscarme la vida. No me ha ido muy bien y allá no tengo nada”.

Este joven senegalés agradece que le pregunten cómo está: entre los demás chicos no conoce a nadie y da las gracias a quien se interesa por él. Llega a España sin contactos, dinero ni oficios previos, pero le gusta el país y le gustaría trabajar aquí. A partir de las cinco les dan permiso para salir a pesar del mal tiempo para conocer un poco más la zona. Esperemos que desde ahora todo vaya a mejor.

“Esta experiencia nos enriquece como personas” Jorge González - Propietario del Hotel Baixamar

Jorge González, dueño del establecimiento que los acoge, estuvo poniendo a punto el hotel durante una semana. Antes de la llegada de este grupo. En su primera jornada como anfitrión de los jóvenes malienses, senegaleses y gambianos, aseguraba estar “encantado de tenerlos” y señala que son “muy colaboradores y agradecidos, así que en ese sentido todo está siendo sencillo”.

También recuerda que estos jóvenes de África merecen la atención y el buen trato que recibiría otro huésped. Les ofrecen alojamiento y pensión completa, pero también “apoyo, cariño e intentar hacer lo que esté en nuestra mano para tratarlos como a cualquier otro huésped, no es una cuestión diferencial”. La incomunicación por hablar distintos idiomas no se ha hecho patente todavía: “Hay muy buena disposición por ambas partes, así que vamos solucionando todas las cuestiones con éxito”.

Además, este hostelero de raíces asturianas da una lección de humanidad a cualquiera que le pregunte. Su filosofía, dice, casa a la perfección con los cinco empleados que están trabajando estos días para ofrecerles los servicios necesarios: “El equipo y yo los estamos atendiendo de la mejor manera que sabemos”, dice. Asegura que ésta “es una oportunidad interesante, yo creo que a todos los seres humanos de bien nos gustaría que, en un momento de dificultad, nos tendiesen una mano amiga. Esta experiencia nos ayuda a enriquecernos como personas y tengo mucho que agradecer al equipo que me acompaña y a la ONG”.

Los migrantes son todos muy jóvenes, han puesto todas sus esperanzas y sus ahorros en una arriesgada travesía, pero no pierden la sonrisa ni dejan de agradecer una palabra amable: “La sonrisa no la pierden nunca”, asegura Jorge González, quien se alegra de verlos sanos y contentos dentro de las circunstancias.