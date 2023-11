El último zapatero de toda la vida

Con más de tres décadas a sus espaldas arreglando zapatos, José Ares puede asegurar que es uno de los más longevos zapateros de Pontevedra. “Trabajé con mi padre desde los trece años y hace 20 que vine aquí”. Su tienda lleva el apellido suyo y de su padre, Ares, un nombre que quedará ya asociado al oficio.

Hay más zapateros en la ciudad, pero ningún otro que se dedique en exclusiva al zapato desde hace 32 años como él: ahora el negocio se ha diversificado con las copias de llaves y la ferretería, pero José Ares continúa fiel al calzado y a la profesión más tradicional. Trabaja él solo, con método artesanal, acompañado por su mujer, quien ayuda cuando hay que coser sandalias o bolsos. En su pequeño despacho de la calle Eduardo Pondal apenas caben los dos, encajados entre el mostrador y los estantes repletos de zapatos.

“Vienes en buena época”, dice, “porque en verano baja mucho el trabajo”. Arregla cada día unos veinte o treinta pares, y desde que llega la lluvia es un no parar. A este pontevedrés le gusta su trabajo y cuando se le pregunta si le divierte o le cansa, contesta riéndose: “A mí me gusta trabajar, quien me agobia un poco es la gente. Te mandan hacer cosas que son inviables y te insisten cuando le explicas que no puede ser”. Con tantos años a sus cuestas en el oficio, está más que acreditado para aconsejar a sus clientes. Sin embargo, siempre hay algún que otro empecinado.

En el oficio “se trabaja mucho”, y aún así es muy difícil “generar suficiente como para tener a un empleado”. Empieza su jornada a las siete de la mañana y termina a las ocho de la tarde, con pausa breve para comer. Ya que procede de familia zapatera, José puede comparar las ganancias de su padre aquel entonces con el negocio ahora, con menos flujo de clientes y los materiales encarecidos. Sin embargo, él es consciente de que no puede subir los precios tanto como le cuestan los materiales a él, porque se quedaría sin negocio.

El antiguo soldador que podría dedicarse a la ortopedia

Germán Flórez, originario de Colombia, lleva la tienda Míster tacón de la calle Joaquín Costa. Su oficio inicial era el de soldador, pero “la vida me trajo aquí”. Hace unas dos décadas, la gente reparaba más el calzado. Ahora, en cambio, muchas veces no compensa. Es un trabajo, cuenta, que “da muchas alegrías. Ayudas a la gente a dar solución a cosas que en otros sitios no supieron arreglarles, y confían en ti”. Germán no solo pone a punto calzado, sino que, consciente de la mala calidad de los zapatos en los últimos años, hay quien demanda materiales y diseños más precisos.

“Aquí tratamos de dar soluciones, aunque no podamos quitarle el dolor ni la mala pisada a nadie. Mi compañero y yo queremos que la gente esté cómoda con su calzado, a pesar de los defectos que tenga en sus pies. Enseña uno de sus modelos ortopédicos y explica que “un señor nos trajo varios de sus zapatos porque la clínica donde los compraba no los hacía como él quería. Y un par de esos pudieron valerle 180 euros y se lo hicieron mal”.

También muestra modelos como el de un cliente que “quería que le hiciésemos unas botas basadas en un original de una marca de lujo, y se los hicimos más altos”. La calidad, aunque los originales de la conocida marca costaban más de 1.500 euros, era superior y además el modelo era hecho a medida. Otra clienta tiene “un pie más ancho de lo normal” y no encuentra calzado “de almacén”, como Germán dice, adaptada a su pie, por lo que necesita que se lo hagan.

“La gente paga mucho por calzado malo”

Los zapateros de Pontevedra se encuentran satisfechos con su negocio, a pesar de que reconocen que no genera muchas ganancias. Sin embargo, experimentan sentimientos encontrados en relación con la industrialización del calzado y la creciente utilización de nuevos materiales, como la polipiel o el caucho. Algunos expresan su preocupación por la tendencia de la gente a adquirir calzado a precios elevados en comparación con los materiales utilizados en su fabricación, sugiriendo que los consumidores a menudo están pagando por la marca en lugar de la calidad de los productos.

Germán Flórez, uno de los entrevistados, ofrece ejemplos de firmas de calzado de renombre que pueden ser especialmente culpables de inflar los precios sin ofrecer en cambio producto de buena calidad. Abundando en esta crítica, añade que se venden productos fabricados con materiales sintéticos de baja calidad, lo cual era impensable hace algunos años en la industria del calzado. En cierta manera, cuenta Germán Flórez, “yo creo que nos favorece".

“A mí me da más trabajo porque tienen que arreglarlo más”, comenta José Ares. Reconoce que el proceso implica más esfuerzo y dedicación, pero al mismo tiempo, entiende que no pueden trabajar en la perfección de todos los aspectos. En resumen, ambos ven que esta aproximación les brinda beneficios, aunque conlleva un mayor compromiso en la corrección de los detalles.