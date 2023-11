El grupo provincial del PP de Pontevedra confirmó este jueves la convocatoria de una manifestación en contra de la amnistía y el acuerdo político de Gobierno entre PSOE y Junts. La concentración arrancará a las 12.00 horas en la plaza de la Peregrina y contará con afiliados del partido y miembros de la gran mayoría de agrupaciones locales populares en la provincia.

"Debemos defender la dignidad y la unidad de España. No todo vale. No vamos a quedarnos callados ni quietos. No estamos dispuestos a estas cesiones y es intolerable este despropósito a costa de los ciudadanos. Juntos defenderemos la unidad de España", afirmó el presidente del PP provincial, Luis López, acompañado por la diputada Ana Pastor, la senadora Nidia Arévalo y la secretaria general de la formación en Pontevedra, Luisa Piñeiro.

López, por su parte, no quiso confirmar la presencia en Pontevedra del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras asegurar que "no se sabrá hasta última hora si estarán autoridades", aunque sí vaticinó que espera que haya un número importante de personas, a través de la organización de las agrupaciones locales. "Rueda es de Pontevedra, pero es presidente de toda Galicia", matizó.