La Diputación quiere recuperar retablos e imágenes de Santa Clara que las monjas dejaron en depósito o trasladaron

La Diputación iniciará negociaciones para poder recuperar el patrimonio del convento de Santa Clara que las monjas decidieron conservar en propiedad, tanto los bienes que permanecen actualmente en el cenobio (caso de la sillería del coro o el órgano), como los que fueron trasladados por las religiosas como parte del acuerdo de venta.

El vicepresidente de la Diputación y responsable político del Museo, Rafa Domínguez, compareció en la mañana de este jueves para asegurar que sin las figuras de San Miguel, Asunción, Santa Clara o el relicario de San Vicente Martí que las religiosas optaron por trasladar los retablos “han perdido su valor histórico”.

Insistió en que “se pierde valor artístico y cultural” sin estas piezas y en que “se ha consentido una gravísima pérdida”, un “expolio” del que responsabilizó al alcalde, Miguel Fernández Lores, y a su predecesor en el cargo César Mosquera.

“Vamos a intentar entablar negociaciones para poder recuperar este patrimonio artístico y cultural que forma parte de la historia de nuestra ciudad”, afirmó Rafa Domínguez, que tras reconocer que tanto el depósito de los bienes como la retirada de aquellas figuras que decidieron las monjas eran hechos conocidos, afirmó que “no se trabajó por recuperarlos… No les interesó”.

A propósito de si considera que una iglesia desacralizada debe conservar la imaginería religiosa, aseguró que “todos los informes que tenemos dicen que tienen que formar parte y tienen que estar allí”.

En su opinión “no tiene nada que ver desacralizar, no tiene que ver la parte religiosa con la parte artística y cultural. Si se abre el Museo de Santa Clara estas partes tienen que estar ahí porque nadie nos lo va a dejar mover. Patrimonio no va a dejar moverlos (los retablos) y no tiene sentido que estén ahí sin las figuras. No tiene sentido artístico, cultural o histórico… Al romper la imaginería se pierde ese valor. No es un tema religioso, otra cosa es que haya personas que tengan la ideología de que no puede haber nada religioso, esas personas probablemente pintarían la Capilla Sixtina de blanco”.

Rafa Domínguez leyó los párrafos del acuerdo ya conocido públicamente de venta, que contempla que las religiosas se reservan la propiedad de varios de los elementos y piezas de la iglesia. Permanecen en depósito en el convento el altar mayor de la iglesia, los retablos laterales, el altar de la Virgen de los Desamparados, el púlpito, la sillería del coro y el órgano.

En el acuerdo firmado entre las clarisas y el Concello se establece que estos bienes seguirán siendo titularidad de la orden de Santa Clara, y que si transcurrido un plazo de 4 años desde el 1 de diciembre de 2021 no fuesen retirados del convento o si Patrimonio no autorizase su traslado (ya que exige condiciones específicas para el cambio de ubicación y posterior exhibición o depósito) “pasarán a ser titularidad de la Diputación”.

También pasarían a ser titularidad de la institución provincial si las clarisas renunciasen a su traslado. “En cualquier caso”, establece el acuerdo de venta, las monjas podrán retirar estos bienes en ese plazo de cuatro años.

“Esto quiere decir que lo que está ahora mismo allí pertenece a las clarisas”, recordó Rafa Domínguez, “si deciden en cualquier momento llevarlo la Diputación no puede hacer nada. Si deciden mantenerlo, la Diputación tendría que pagar en torno al medio millón de euros” en el año 2025.

En concreto, para disponer de estas piezas la institución provincial tendría que abonar por el retablo mayor de la iglesia 126.250 euros; por los laterales 99.000 euros; por el altar de la Virgen de los Desamparados 79.000 euros; por la sillería del coro 14.000 euros y por el órgano 135.000 euros.

No dudó en calificar este acuerdo de “bomba de relojería con la que tenemos que tragar: medio millón de euros por una parte del patrimonio cultural”. Todavía considera “más grave” que las religiosas decidiesen llevarse sus imágenes, otro de los extremos ya conocidos del acuerdo, un patrimonio “histórico y cultural de un valor artístico enorme”, afirmó, que “Lores y Mosquera no lucharon por mantener”.

Con todo, reconoció que los hechos que denunció esta mañana no incumplen ninguno de los puntos del acuerdo entre la Iglesia y el Concello para la venta.

Mostró imágenes de los altares con las tallas de santos y los retablos actualmente vacíos. Faltan las figuras de San Miguel Arcángel, la Asunción de María, dos conjuntos de ángeles, el Cristo Crucificado, San Fernando, San Francisco de Asís, Santa Clara, San Antonio de Padua y el relicario de San Vicente Martí, “todas ellas figuras policromadas y datadas de 1734”. En su opinión el conjunto histórico “se ha destrozado” al llevarse las imágenes, “por lo tanto el retablo pierde todo el valor”.

La Diputación continúa sin un proyecto definido para el convento y sin plazos para su recuperación. “Estamos trabajando”, señaló en este punto Rafa Domínguez, “lo primordial, cuanto antes mejor, proteger el patrimonio artístico y cultural del edificio y los jardines. Están trabajando los servicios arquitectónicos, jurídicos, contractuales y artísticos a tope”

Mostró el retablo de la Inmaculada Concepción, en el que faltan figuras de 1538, entre ellas las de Santiago Apóstol y Santa Úrsula. “El retablo se hizo para esas figuras”, aseveró, “por lo tanto se ha perdido el patrimonio y el conjunto artístico”.

También señaló al retablo del Carmen sin imaginería para destacar que ésta “es parte fundamental y se pierde el conjunto y el valor artístico”, insistió. La relación continúa con otros bienes trasladados por las monjas: el cuadro de la Virgen de los Desamparados de 1708, figuras de San Joaquín o Santa Ana. “No sirve de nada tener el retablo sin tener las imágenes”, insistió el vicepresidente provincial, que lamentó también que las religiosas decidiesen conservar la bandera de los Héroes de Ponte Sampaio, donada a las clarisas en 1809, “tampoco está ni se ha luchado por mantenerla”.

Especialmente, criticó el traslado del tímpano policromado de 1317, “uno de los muy pocos, por no decir el único, tímpano policromado gótico que existía en Galicia y que se lo han llevado”.

Por último, señaló a la fuente del convento, de la que fue retirada la imagen de Santa Clara, otra de las exigencias que establecieron las clarisas para la venta.

“Los elementos se han dividido y han perdido su esencia. Se ha consentido una grandísima pérdida… Los retablos y los elementos que los constituían eran un conjunto único y su división afecta profundamente a su valor artístico. De muy poco vale un retablo sin las figuras”. En su opinión Lores y Mosquera “han permitido este saqueo por una cuestión ideológica… El anterior director del Museo se encontró con esto y fue una de las personas que me advirtió de que había que trabajar por la recuperación de estos conjuntos artísticos”.

En cualquier caso, sobre las futuras negociaciones avanzó que “no estamos dispuestos a pagar cualquier cosa” por las piezas en depósito o trasladadas.

