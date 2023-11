Desde SOS Sanidade Pública Sanxenxo han denunciado el “deplorable estado” en el que se encuentra la entrada del centro de salud de Baltar (Portonovo) en el camino de acceso hacia el área de Pediatría. “El techo se encuentra con agujeros, agrietado, con humedad y goteras fruto de un inexistente mantenimiento”, afirma la plataforma, que asegura que el personal del centro de salud y los pacientes “corren el riesgo tanto de que se les pueda caer un pedazo de techo como de resbalar debido al agua derramada por el suelo, lleno de calderos y papel para recoger las goteras”. “La dejadez en la que se encuentra nuestro centro de salud es vergonzosa y fruto de no llevar a cabo un adecuado mantenimiento”, se lamentan desde SOS Sanidade Pública Sanxenxo.

“No se cubren las bajas y no se arreglan los centros de salud para vender el cuento de que no son eficientes y tirar do sector privado”, concluye el colectivo.