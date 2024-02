Los arquitectos técnicos constatan el auge de las viviendas turísticas, que “irá a más”

“Lo que más repiten en la mayoría de las empresas es si sabes de alguien” para trabajar. Los responsables del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Pontevedra (Coatpo) no dudan en señalar a la falta de mano de obra como el principal problema que encara en estos momentos el sector de la construcción, por lo demás en un buen momento marcado por el gran auge de las rehabilitaciones y el tirón de la vivienda turística.

Manuel Rañó, presidente del Coatpo, Ricardo Sobral, delegado del colegio en Pontevedra, y José Iglesias, vocal de la junta de gobierno, mantuvieron ayer con los medios un desayuno informativo en el que explicaron que en la Boa Vila el sector funciona “mejor que en Vigo, curiosamente hay más actividad” dado que la ciudad olívica “tiene el handicap del Plan General”.

En montante total de inversión gana la obra nueva, pero en número priman las rehabilitaciones, muy especialmente las ligadas a la puesta en marcha de viviendas turísticas. “Cada vez hay más”, constata Manuel Rañó, “porque la gente se da cuenta de que gana más dinero y reinvierte de otra forma. Hay quien compra solo para alquiler turístico”.

Ricardo Sobral señala en este punto que “ciertos locales que en teoría estaban parados o no podían tener una actividad determinada porque era bastante complejo su acondicionamiento se hace una transformación en viviendas”. Es uno de los que está convencido de que el fenómeno “irá a más” en los próximos años. “Hay una demanda de viviendas, sobre todo de alquileres, que han subido mucho, y estamos hablando de que para compensar todo eso se prima que el bajo se transforme en vivienda”.

Las administraciones, añaden los responsables del Coatpo, fomentan que las viviendas turísticas se sitúen en los bajos como una forma de evitar problemas con los vecinos, mientras que las plantas altas se destinen a residentes habituales.

El rumor en el sector es que también se impulsará que los bases se usen como oficinas que sería, indican, “una forma de dar salida” a locales actualmente uso. “Personalmente”, indica en este punto Manuel Rañó, “considero que es una buena idea”.

El principal reto del sector de la construcción es la falta de personal. “No hay mano de obra, ni especializada ni no especializada”, constatan los responsables del Coatpo, “hay un montón de constructores que dicen que hasta dentro de un año no pueden iniciar la obra” porque carecen de plantilla. Con todo, las empresas no cierran “porque hay trabajo: te piden presupuesto para 100 obras y tu haces 20, el resto espera o se va a otra”

En general, el sector no está peor que en prepandemia. “Primero pensamos que sería otra crisis, pero no pasó eso y en cuanto abrieron no paró” la demanda, constata el presidente del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica.

Es uno de los profesionales que confirma que los precios de los materiales y trabajos continúa subiendo. “No sé muy bien por qué”, reconoce, dado que “la energía y el transporte han bajado. Es un misterio”.

En estos momentos en la obra nueva se produce un ligero frenazo, mientras que las rehabilitaciones se multiplican ligadas a los fondos Next Generation, que permiten que las comunidades puedan ahorrarse entre un 20% y un 60% del coste de la obra si cumplen los criterios máximos.

Del total de trabajo del sector en este 2023 en Pontevedra, dos tercios se corresponden con rehabilitaciones y un tercio con obra nueva.

También lamentan la falta de formación reglada para albañiles.