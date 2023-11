Vaipolorío denuncia la dejadez “crónica” del Gafos que se ha visto agravada por el temporal

La riqueza ecológica del río Gafos ha visto nuevamente amenazado por episodios de contaminación en los últimos días, intensificados a causa del temporal. La sucesión de borrascas que ha azotado el litoral gallego provocó una alarmante acumulación de residuos en el río. Los causantes han sido principalmente las arquetas del alcantarillado que terminaron saturados por las lluvias y la subida de los cauces.

La asociación Vaipolorío, encabezada por Gonzalo Sancho, ha denunciado la situación de dejadez y el constante depósito irregular de residuos que afectan al Gafos: “Un vertido peligroso como el registrado este mes de julio puede acabar por dos años con la vida de este río”, explica Sancho.

Se refiere a un caso que espera que no siente precedentes en cuanto a acciones, pero sí en cuanto a medidas legales. Los esfuerzos por detener esta práctica ilegal y socialmente perjudicial han tenido resultados limitados a lo largo de los años, a excepción de este caso en el que las autoridades medioambientales identificaron al infractor.

“El medio ambiente parece que es el pariente pobre de la política” Gonzalo Sancho - Presidente de Vaipolorío

También hace días que Augas de Galicia eliminó un punto de vertido de residuales en Salcedo. Se trataba de un punto de la red de sanemiento municipal que vertía directamente al río en el lugar de Cabanas.

“Hay todo un mundo alrededor del río”, y aunque con los años hayamos sido testigo de mejoras notables en la calidad del agua y en la gestión de vertidos y residuos, “todavía hay mucho que podemos y debemos hacer”. Y es que en todo el Espazo Natural de Interese Local (E.N.I.L) del Gafos no hay carteles ni indicaciones de ningún otro tipo sobre los usos y limitaciones del entono: “Ni siquiera se advierte de que es un espacio protegido”, explica el presidente de Vaipolorío.

La organización, que ya ha cumplido 23 años de lucha por la protección de este Espazo Natural de Interese Local, teme por las consecuencias ecológicas del temporal y apela a la conciencia ciudadana, que por el momento tendrá que buscarse por medio de sanciones económicas.

Una de sus reclamaciones históricas es el destape del tramo urbano a su paso por la Boa Vila, que deja anegadas las inmediaciones del paseo fuvial con la subida del caudal y durante períodos de lluvia intensa, lo que ha quedado más que patente estos días.

El trabajo de las distintas administraciones es indispensable en cualquier caso, y la responsabilidad es “de todos”. La Ley 6/2021 de residos y suelos contaminados de Galicia, por ejemplo, establece entre otros artículos, en la número 26 la obligación de llevar archivo en el Rexistro de Produtores e Xestores de Residuos de Galicia, e incumplirla lleva aparejadas sanciones económicas que van desde los 900 euros hasta los 300.000, este último en caso de deshacerse de residuos peligrosos.

Las sanciones económicas por vertidos ilegales van desde los 900 euros hasta los 300.000

Al menos dos denuncias por vertidos cada año

Sancho indica que la asociación registra como mínimo dos denuncias de vertidos anuales, si bien “es difícil ya contabilizarlas todas”. Con humildad, indica, “hemos conseguido realizar muchas limpiezas a lo largo de los años”, también que el Concello de Pontevedra asumiese el tramo inscrito en el municipio como E.N.I.L o la ley medioambiental gallega. La gente, cuenta, “es muy solidaria y siempre se apunta como voluntaria para hacer estos trabajos”.Recuerda lo que ocurrió con el Prestige en su momento y quiere pensar que la mayoría de la población comparte el mismo interés por otros eventos que ponen en peligro el entorno natural gallego. En el caso del Gafos, el cariño de los pontevedreses es evidente.

Sin embargo, es preciso ir más allá para atajar la situación drástica del río y de sus inmediaciones. “El medio ambiente parece que es el pariente pobre de la política”, indica el presidente de la asociación, pero han conseguido cosas. Por ejemplo, hay que felicitar avances como el emisario urbano y la supresión de puntos de vertidos.

Este no solo es un asunto ecológico, también va en la salud pública: “Hay casos de vertidos relacionados con hepatitis y otras enfermedades por la contaminación de los ríos que conviene evitar”. Por eso, añade, es necesario llevar un registro de los residuos que se hacen en ciertos lugares de la localidad.

Se trata de una zona de servicio que no cuenta con vigilancia en la que es frecuente ver a particulares y trabajadores realizar depósitos. “Hay que entender que nosotros denunciamos por el bien de todos, esto no es una persecución de ningún trabajo. Sería mejor una sociedad en la que no fuera necesario sancionar para que se cumpla la normativa”.