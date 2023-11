El vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, se reunió con el equipo directivo y personal del Museo de Pontevedra y del departamento de Arquitectura de la institución para avanzar en el nuevo proyecto para Santa Clara. El objetivo es adaptar el proyecto del convento a la visión del nuevo gobierno provincial, poniendo en valor el recinto como “parte fundamental del Museo”, salvaguardando sus jardines centenarios y avanzando para convertir Pontevedra en un referente cultural a nivel nacional e internacional.

“Claro está que es necesario modificar algunos aspectos del proyecto que no se corresponden con la idea que entendemos que debe representar Santa Clara para el Museo. El convento no puede ser un simple almacén de restos arqueológicos, no es lo idóneo, hay otros lugares que pueden servir para ese propósito. Nuestro objetivo es abrir e incorporar Santa Clara a toda la ciudad, adaptando el espacio sin dañar unos jardines que llevan más de 400 años cerrados”, aseguró el vicepresidente provincial. De este modo, junto al equipo del Museo y del servicio de Arquitectura y en el marco del “diálogo y escucha activa”, Rafa Domínguez analizó las diferentes posibilidades a acometer para avanzar en el proyecto de reforma del convento de Santa Clara.

En este campo, el vicepresidente mostró nuevamente el compromiso del gobierno de la Diputación de Pontevedra para convertir la ciudad en un referente cultural a nivel nacional e internacional. “Este es nuestro objetivo y hacia él trabajamos a diario porque sabemos, además, que convertir esta ciudad en un referente cultural generará un efecto multiplicativo en los visitantes que vistan nuestra provincia”.