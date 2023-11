Las cosas por su nombre: no hay crímenes pasionales, nos asesinan

Las cosas por su nombre: es violencia machista, no violencia doméstica; cuando se dice que las mujeres morimos se miente, no hay crímenes pasionales o peleas domésticas, nos asesinan por ser mujeres. Lo recordaba en la mañana de este martes la concejala Anabel Gulías al presentar los actos conmemorativos del 25-N, una campaña que ha querido recuperar el contenido político, “que no partidario”, matizó, que en su opinión “se había perdido” en años anteriores.

En colaboración con el Centro de Información á Muller y la empresa Ovo Publicidade, la campaña 2023 del Concello lleva por lema “As cousas polo seu nome” e incluye carteles en los que puede leerse, tachados, “Son unhas feminazis”, “Morre unha muller” o “Violencia intrafamiliar”, corregidos a “Sodes uns machistas”, “Asasinan a unha muller” o “Violencia machista”. Las instituciones “tenemos la responsabilidad de hacer campañas que ayuden a combatir una de las mayores lacras, la violencia machista”, señaló Anabel Gulias, “no podemos permitir eufemismos, endulzando la situación que padecen las mujeres”. Lamentó que se combate la violencia machista “con minutos de silencio y no son suficientes, nos siguen matando… No tenemos miedo a llamar las cosas por su nombre” desde un gobierno local que “es feminista”. Ayer se convocó al Consello da Muller para colaborar con las actividades que desarrollen las asociaciones feministas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y el próximo dia 9 se celebrará una reunión del Consello da Muller Nova, que “se intentará recuperar para reunirnos no solamente en fechas señaladas sino durante todo el año”. También se recupera el programa “Xuntas” de empoderamiento de mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad, visibilizando sus casos mediante una exposición fotográfica que abrirá sus puertas el próximo día 16 en el Teatro Principal. Otra de las novedades está liada al manifiesto, que probablemente se leerá el próximo día 20 en el pleno ordinario, y que en este 2023 se propone dignificar el trabajo de las profesionales de los centros de información a la mujer. Busca “llamar la atención sobre la necesidad de profesionales formadas” y de asignar recursos a la atención a las víctimas de violencia machista y, coincidiendo con la lectura del manifiesto, se desplegará una lona en un edificio emblemático para visibilizar la campaña gráfica presentada hoy. El mismo día 25 a las 12 dará comienzo una concentración de la Marcha Mundial das Mulleres y a partir de las 18 horas comenzarán las actividades programadas por el colectivo feminista, una mesa de información y una manifestación a la que el Gobierno local invita a acudir. El mismo día 25 “para nosotros es un día de reivindicación, por eso desde el Concello apoyamos las concentraciones y manifestaciones que se hagan en la ciudad”. A las 12 habrá una concentración de la Marcha Mundial das Mulleres y a partir de las 18 horas comenzarán las actividades programadas por el colectivo feminista, una mesa de información y una manifestación a la que el Gobierno local invita a acudir. A mayores, el Concello pondrá en marcha una programación propia. A partir de las 13 horas se celebrará un debate sobre violencias machistas que tendrá lugar en la iglesia de Santa Clara con la periodista Susana Pedreira y la cantante Zahara. Anabel Gulías explicó que Zahara es una de las mujeres “que reveló a través de un disco”, titulado Puta, “su propia historia de abusos. Fruto de esa revelación sufrió ataques e insultos que ella narra muy bien en su No documental… Desde el Concello nos pareció que su testimonio era muy importante para acercarnos a las realidades de muchas mujeres que deciden hacer pública su historia, su discurso, su reivindicación, y que son atacadas por el mero hecho de hacerlo. Cuando invades espacios de privilegio parte de la sociedad reacciona de este modo y nos parecía interesante reflejarlo”. Santa Clara será escenario, asimismo, de un concierto de la artista libanesa Nadine Khouri, que arrancará a las 17 horas. La concejala explicó que la intérprete “tiene una perspectiva muy interesante porque siendo libanesa conoce las realidades de otras latitudes que, por conocidas, no dejan de ser dolorosas… Su música tiene influencias de muchas mujeres compositoras y es un interesante reflejo para esta programación”. El día 26 se celebrará, en colaboración de Asampo, el Camiño Violeta, que este año se organiza en colaboración con el Concello de Poio. Arrancará en este municipio y posteriormente se trasladará a la Boa Vila. La programación continuará el día 29 con la entrega del Premio Ernestina Otero y el próximo mes de diciembre con un taller de autodefensa que tendrá lugar en la Casa Azul y, que, como las restantes actividades de la programación, tiene entrada gratuita, si bien se exige inscripción en el CIM.