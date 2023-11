La falta de relevo amenaza el futuro de los furanchos: más del 90% están en manos de mayores de 70 años

Han logrado que se crease un nuevo verbo, todavía no recogido en el diccionario de la Real Academia Galega: “furanchear”, que el que más o el que menos ha practicado alguna vez en su vida. Los furanchos, también conocidos como “loureiros” (aunque puestos a ser estrictos no son exactamente lo mismo) se han convertido en puntos de encuentro muy apreciados por los vecinos de la comarca de Pontevedra. Se acude en familia, con amigos, en solitario... porque siempre son una garantía de comer y beber bien. Si se quiere conocer bien la cultura gallega, es impensable no acudir a uno de ellos.

Queda muy poco para que comience la temporada oficial de apertura de estos establecimientos familiares, generalmente en los bajos de las casas particulares, en donde se venden los excedentes del vino fabricado con la cosecha propia. Entre el 1 de diciembre y el 30 de junio cada furancho tiene un período de tres meses a elegir para abrir sus puertas a la clientela. Pero una negra sombra planea sobre esta actividad local: la falta de relevo generacional. Así lo manifiesta el actual presidente de la federación provincial de furanchos, Guillermo Martínez, que participó durante el fin de semana en una asamblea general en la que se inició el proceso de cambio de la junta directiva. “Más del 90% de las personas que tienen furanchos tienen más de 70 años. Claro que hay gente más joven, pero la mayoría no lo son. No hay relevo generacional, pero es algo que vemos que está pasando en todos los sectores”, reconoce a FARO. El municipio de Vilaboa cuenta con una media de ocho o nueve furanchos, frente a los 18 que llegó a tener en tiempos La campaña se presenta muy similar a la del año pasado, con un número parecido de loureiros abiertos, “porque siempre cierra alguno pero abre otro que la temporada anterior no lo hizo, depende de la cosecha de cada uno”, indica Martínez. En la comarca de Pontevedra destaca el municipio de Vilaboa, que cuenta con una media de ocho o nueve, frente a los 18 que llegó a tener en tiempos. Pontevedra, Poio, Marín y Sanxenxo cuentan con menos, pese a ser muchos de ellos municipios con mar, “en los que nació la tradición”. De ahí que “sin duda, la comarca de O Morrazo sea la que más tiene de toda la provincia”, recalca el portavoz. A nivel provincial se superan, según indica, los 200. “Nosotros animamos a la gente a que mantenga esta tradición, propia de la provincia de Pontevedra. Ahora ya la han adoptado en otras zonas de Galicia, como en A Coruña y Ourense”, recuerda. Otro de los problemas con los que cada temporada luchan los furanchos es el intrusismo. “Pero esa es una cuestión que nosotros no podemos controlar, deben hacerlo los concellos y la Xunta, ya que hay un decreto que regula la actividad. Es un tema delicado”, apunta Guillermo Martínez. Nueva asamblea en dos meses Respecto al cambio en la directiva, por el momento la reunión del pasado fin de semana ha servido para sentar las bases de un relevo como mínimo parcial y la presentación de candidaturas. “Se celebrará una asamblea extraordinaria dentro de dos meses, ya que esta ha sido de carácter general y se han presentado las cuentas”, resume Guillermo Martínez, que ya excedía el tiempo máximo de su mandato debido a que no se produjo el cambio por la pandemia del COVID, que lo paralizó. Vino de barril propio y un máximo de cinco tapas El decreto regulador de los furanchos fue aprobado en octubre de 2012 por la Xunta para preservar una tradición rural en Galicia y regular su actividad para evitar problemas de competencia desleal con el sector de la hostelería y proteger los derechos de los consumidores. Según el texto, la base de los furanchos es la venta de los excedentes de la producción de vino, por lo que, para poder iniciar la temporada de funcionamiento, estos establecimientos deberán tener hechas las declaraciones obligatorias para el sector vitivinícola. Además, deberán tener regulada la totalidad de su viñedo en el registro vitivinícola de Galicia y estarán obligados a presentar una declaración responsable del cumplimiento de todos los requisitos que será objeto de una comprobación posterior por parte del Concello en el que resida el furanchero. El vino que se sirva no podrá ser embotellado, deberá proceder directamente del barril de la cosecha del furancheiro. Además, pueden ofertarse un máximo de cinco tapas de un “conjunto gastronómico interesante. Los furanchos pueden abrir un máximo de tres meses entre el 1 de diciembre y el 30 de junio.