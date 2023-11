La temporada de la Filarmónica de Pontevedra continúa hoy a partir de las 20.30 horas en el Teatro Principal con el concierto del pianista serbio Misha Dacic, del que la sociedad musical pontevedresa destaca su “virtuosismo, la espontaneidad y máxima individualidad” al abordar las obras musicales, así como su “inmensa convicción, estilo e inmediatez comunicativa”, que lo han catapultado a los más importantes festivales de Europa, América y Japón.

–¿Procede de una familia de artistas? ¿Cómo surgió su vocación musical?

–Antes de convertirse en una vocación formal, la musica ya formaba parte integra de mi vida diaria, y lo fue gracias a mi padre, un virtuoso del acordeón muy distinguido. Delante de la percepción consciente o intelectual del lenguaje musical, nacer y crecer en un ambiente por sí mismo genuinamente musical es una circunstancia ventajosa, diría fundamental.

–¿Cómo fue su formación?

–En búsqueda de una mentoría adecuada, desde la edad muy temprana he tenido que cruzar océanos y viajar continentes, estudiando así con algunas figuras legendarias. Pero la formación de un músico es un proceso permanente e infinito, en el cual una puerta abierta lamentablemente solo revela un sinfín de otras posibilidades que en consecuencia por un momento dado y fugaz aparecen como objetivos alcanzados, enseguida reemplazados por posibilidades nuevas.

–¿Qué tipo de música escucha habitualmente?

–Escucho toda la música menos la que yo mismo normalmente interpreto. Soy muy flamencófilo, conozco la obra entera de Paco de Lucía por ejemplo, la música antigua de Turquía fundada por un sistema modal completamente distinto al occidental, la música del Cáucaso particularmente la de Armenia y Azerbaiyán, la música de los Balcanes, el tango y muchos géneros de musica latinoamericana y sus cantantes de las épocas pasadas.

Hoy en día probablemente más que nunca, el éxito profesional o la carrera en el campo musical son términos relativos

–¿Cómo es el día a día de un pianista internacional?

–Con viajes que no siempre resultan agradables, como el del otro día cuando casi no se lograba aterrizar por un fuerte viento. Pero de momento disfrutando de un increíble rape en la casa de unos amigos muy queridos, o de un pulpo en O Pulpeiro, de las delicias de la confitería Capri, o buscando inspiración en el viento y en las calles místicas de Pontevedra.

–¿Qué le hubiese gustado ser si no dedicase su vida a la música?

–Quizás un doctor, o un marinero en la lonja de Marín. Pero el destino de un músico es ineludible. Temo que tocaría un otro instrumento, la guitarra o el bandoneón argentino.

–La Sociedad Filarmónica lo señala como uno de los instrumentistas más destacados del momento ¿cómo vive el éxito profesional?

–Estoy muy agradecido a la Sociedad Filarmónica por estas palabras, y además por una bienvenida muy calurosa, y por la atención, junto con el Pazo de la Cultura, en procurar las condiciones de mi estudio precedente al concierto. Hoy en día probablemente más que nunca, el éxito profesional o la carrera en el campo musical son términos relativos. Uno de los pianistas más célebres de todos los tiempos, Franz Liszt, consciente de una multitud de desventajas que, visto desde fuera, tal éxito no conllevaría, a la edad de 36 años abandonó la carrera de virtuoso para poder dedicarse a la composición y a otros aspectos artísticos que consideraba incomparablemente más significantes. Ofrecer un concierto significa tener la oportunidad de comunicar algo importante y, aunque sea por un par de horas en el escenario, unirse a una comunidad por siempre.

Si no fuese músico quizás sería un doctor, o un marinero en la lonja de Marín. Pero el destino de un músico es ineludible

–¿Qué podrá escuchar el público pontevedrés en el concierto de hoy?

–Se trata de un programa que, dada su complejidad, se encuentra raramente en los escenarios, los doce estudios trascendentales de Franz Liszt. Podríamos acertar que desde la primera edición de los estudios trascendentales en 1837, lo que es físicamente factible en el instrumento no ha sido superado hasta el día de hoy y no lo será probablemente nunca. Pero como bien insinúa el título, lo “transcendental” se refiere al objetivo de transmitir a través del instrumento la totalidad de experiencia humana. Tendré también el placer de ofrecer los estudios trascendentales de Liszt también al público de la Sociedad Filarmónica de Vigo el día 27 de noviembre.