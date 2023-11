Todas las historias relacionadas con animales llegan al alma, quizá por esa capacidad que tienen de hacer tan felices a los humanos sin pedir nada a cambio. La de Igor es una de ellas, aunque lamentablemente no haya tenido un final feliz.

Este caballo, que se encontraba en la asociación ecuestre A Granxa de Fina de Pontevedra, estuvo desaparecido 17 horas, durante las cuales fue buscado incansablemente. Pero a primera hora de la tarde de este domingo apareció sin vida, sin que ya se pudiese hacer nada por salvarlo.

Todo comenzó alrededor de las ocho de la tarde del sábado, cuando se alejó de su manada desorientado. "Tenía principios de cólico y el veterinario lo sedó para aliviarle el dolor", explican desde A Granxa de Fina. Fue así, bajo los efectos del sedante, como el animal se perdió y se alejó del lugar en el que se encontraba a salvo, en Agrovello (Lourizán), algo que no es nada habitual en los caballos.

Desafortunadamente, fue a dar a una zona de la vía del tren y allí se quedó atrapado en una malla, de la que no pudo salir. Las causas de la muerte no están claras todavía, pero no ayudaron ni su estado de salud ni el estrés al que se vio sometido con la situación.

Desde A Granxa de Fina agradecen a todas las personas que se preocuparon por Igor: "Muchas gracias a tod@s por vuestros esfuerzos, tanto los que nos ayudasteis a buscar como los que compartisteis información. Gracias a td@s los que enviasteis whatsApp para darnos pistas . Gracias gracias gracias infinitas por toda la movilización aunque haya tenido este triste desenlace después de 17 horas de búsqueda".

Hay que recordar que A Granxa de Fina se encuentra en el lugar de Agrovello, en la parroquia pontevedresa de Lourizán y que es un espacio que se caracteriza por su respeto a los animales, en especial los caballos.