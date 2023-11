El comercio on line mantiene su crecimiento y ya supone el 20% del total de facturación del sector

Aunque con muchas diferencias entre sectores, el comercio on line crece este año en torno al 8% o el 9% anual, si bien hay productos, como el calzado, en donde experimenta un auge del 30% con respecto al primer semestre de 2022. “Hemos tenido tres años previos de mucho crecimiento”, constata Alberto Cochón, secretario general del Clúster do Ecommerce Galego, con sede en Pontevedra.

“Cuando estamos hablando este año de crecimientos del 8%, 9% o 10%”, añade, “hablamos de que ya representa una media del 20% o 25% del volumen de facturación de una organización, lo cual tiene un impacto ya importante. Son crecimientos en términos absolutos más grandes que antes… Inditex ya tiene un 25% de las ventas on line”.

“En general en los últimos años los informes indican que estaba creciendo en España, los únicos datos reales que hay, no hay a nivel gallego, en torno al 20%”, señala Rubén Bastón, director de Marketing4eCommerce, la mayor comunidad profesional del comercio y marketing digital en español, con ediciones de referencia en España y Latinoamérica, “no explotó pero se mantuvo durante el COVID, porque aunque hubo esa fama de que la pandemia impulsó mucho el on line sí lo hizo en muchas cosas pero paralizó en cosas que se compraban mucho con line, como los viajes y el turismo. Eso lo paralizó, pero se compensó esa parada con venta de productos de retail” (minorista).

Concluye Bastón que en estos momentos este tipo de comercio “está llegando a un punto de madurez, de bajar del 20%, estar más entre el 10% o el 15%... Está más o menos consolidándose como algo maduro” que hay que interpretar no como un hecho extraordinario sino “como una parte de cualquier negocio. Todo el mundo debe tener en cuenta que el 15% o 20% de su negocio debería ser on line de base. Igual hay alguno excepcional que tiene el 60% y otros el 5%... De estándar todo el mundo debería intentar que una parte de la tarta de su negocio fuese on line”.

Rubén Bastón, director de Marketing4eCommerce, la mayor comunidad profesional del comercio y marketing digital en español, con ediciones de referencia en España y Latinoamérica, señala que "todo el mundo debe tener en cuenta que el 15% o 20% de su negocio debería ser on line de base"

Alberto Cochón y Rubén Bastón acompañaron ayer al alcalde en la presentación de Ecommerce Day, que se propone situar a Internet “de enemigo a aliado del comercio local” y se propone convertir a Pontevedra en “el tercer polo digital español”.

El encuentro reunirá a cerca de 150 profesionales (ya hay 120 inscritos) en el Pazo da Cultura el próximo día 9. Lo organizan el Clúster do Ecommerce Galego y Marketing4eCommerce, con el respaldo del Concello y el apoyo de destacadas empresas como el banco Sabadell o Bizum.

La organización avanza que “durante la jornada, los asistentes podrán aprender sobre las tendencias en la venta on line para 2024, internacionalización, claves de venta en marketplaces o la aplicación de la IA” en el comercio on line. Para ello se programan conferencias, mesas redondas y conversaciones “en las que participarán destacados profesionales y marcas”, como Francesc Pumarola, de Estrella Galicia; Lola Garau, de Black Limba; Ángel Sánchez, que ejerció en Blue Banana; Fernando Siles, de Worten España; Montse Labiaga, de Fotografía Econmmerce; Bárbara Faria, de Maderandeco; Víctor Juárez, de Craftelier, y en general ponentes de marcas de referencia como Zara, Stellantis, Adolfo Domínguez, Roberto Verino o Vinoselección.

“Nuestro motor es ayudar al tejido ecommerce de Galicia a mejorar”, explica Alberto Cochón a propósito de este evento, que será abierto y gratuito.