El bombeo de Cocheras, único fleco pendiente del saneamiento tras el emisario de Praceres

El nuevo emisario submarino de la depuradora de Praceres ya está en marcha y su operatividad fue supervisada ayer por la directora de Augas de Galicia, Teresa Gutiérrez, que visitó la instalación con el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, y la directora del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar), Covadonga Salgado. En realidad el emisario está funcionando ya desde hace unos días –explicó Teresa Gutiérrez– por lo que “ya estamos enviando esta agua por un punto en el que la dilución permite que no haya ninguna afección a las aguas de baño, las playas y los bancos marisqueros”. Falta ahora la renovación del bombeo en el punto de Cocheras.

Se trata de una actuación que complementa la realizada anteriormente en esta planta depuradora y que cumple los parámetros establecidos por la directiva europea para las aguas sensibles “y así conseguimos que decayera la multa y el punto de mira de Europa sobre esta depuradora”, apuntó la directora de Augas de Galicia.

Con la nueva canalización, el agua tratada en la depuradora de Praceres ya es conducida a la ría a través del nuevo emisario, un hito que permitirá conseguir unos objetivos más ambiciosos de calidad de las aguas, según expuso Gutiérrez.

Para lograr ese objetivo se ha realizado una inversión de casi 30 millones de euros, tanto en la depuradora como en el emisario de Os Praceres, en una ejecución “compleja y delicada”, añadió.

La directora de Augas de Galicia destacó además que la Xunta hizo un esfuerzo por atender las demandas de la Cofradía de Lourizán y así modificó el proyecto, asumiendo un incremento de coste de 2 millones de euros. Los mariscadores de la zona facilitaron la ejecución de las obras.

La actuación se dividió en dos partes: la obra terrestre, que se corresponde con la cámara de carga y la estación del bombeo; y el emisario submarino, con 3,6 kilómetros de longitud total, que a su vez se divide en un tramo en túnel acometido con la tecnología “direct pipe” de perforación dirigida, pionera en España; y otros 2,9 kilómetros de tramo sumergido, cuya ejecución se llevó a cabo desde una base de operaciones en el puerto de Combarro.

La construcción del emisario se suma a la optimización de la depuradora de Praceres, culminada en el verano de 2022, tras una inversión de 16,5 millones de euros para la ampliación de la línea de lodos y para mejorar el tratamiento secundario, garantizando la correcta depuración de un caudal de agua de 900 litros por segundo.

Estas mejoras en la depuradora posibilitaron cumplir los límites de vertido de esta planta y situarlos entre un 60 y un 80% por debajo de lo establecido por la legislación europea. Con estos datos se logra eliminar el 90% de los contaminantes, lo que supone un salto de gigante en la calidad de las aguas de la ría, explicó la directora de Augas de Galicia.

Sanción europea

La eficacia de esa actuación en la depuradora supuso la decisión de la Comisión Europea de archivar el procedimiento sancionador abierto contra España por la contaminación de la ría de Pontevedra. Este hito, en la práctica, evitó tener que afrontar una sanción de varios millones de euros de fondos públicos, según recordó la responsable de la Xunta.

“Todas estas intervenciones se enmarcan en el Plan de saneamiento local de la ría de Pontevedra, que prevé aún más actuaciones para mejorar las condiciones de la ría”, añadió.

En este sentido, la Xunta está avanzando en las obras de saneamiento del río Lameira, en Marín, y en los proyectos de los depósitos y bombeos de A Seca y Campelo en Poio, y en el bombeo de Cocheras, supeditado a la autorización de Costas. “Nos queda trabajar la red de saneamiento. En Marín se hizo el tanque de tormentas y estamos trabajando en el colector del río Lameira”, explicó. Además también están en proyecto dos tanques de tormenta en Poio y “queda el punto más conflictivo, más difícil que es el bombeo de Cocheras”, admitió la responsable de la Xunta. “Necesitamos una depuradora que esté preparada para el futuro y las poblaciones estacionales”, añadió la responsable autonómica, quien quiso destacar “el trabajo y el esfuerzo, tanto de los técnicos de Augas de Galicia como de la empresa adjudicataria encargada de estas obras”, para llegar con éxito a la conclusión de esta compleja obra.

“La separativa de pluviales y fecales es una utopía, es mentira”

“Estamos haciendo un parón de conciencia, digamos, por prevención”, explicó la patrona mayor de Lourizán, Mari Carmen Vázquez, sobre el estado actual del banco marisquero. “Tenemos miedo de revolver el banco marisquero, de remover los arenales con lo que tenemos ahí”, explicó la portavoz del sector, tras los últimos episodios de lluvias torrenciales. Vázquez Nores indicó que en estos momentos se están preparando los planes de gestión a tres años, pues “había muy buena producción, teníamos muy buena semilla, producto”, que con la llegada de las últimas lluvias y, sobre todo, mar de fondo, llevó al sector a hacer un parón preventivo.

Campaña de navidad

El sector encara ahora la campaña navideña por lo que la cofradía ha hecho una inspección de los bancos marisqueros. “Está aflorando la semilla de berberecho y alguna almeja pobre que ya no aguanta dentro del medio de los arenales. Sabemos que vamos a tener algo de mortandad, pero bueno, estamos parando por precaución, simplemente para poder mantener el marisqueo, tener una campaña de navidad, que no nos pase lo de Noia”, apuntó Vázquez Nores. “Pero bueno, con la naturaleza no podemos trabajar, estos frentes de lluvia siguen viniendo, pero tendremos que ir a la playa, porque la gente también necesita trabajar”, explica la patrona mayor.

Las mariscadoras confían en volver al arenal la próxima semana. La calificación del banco marisqueo de Lourizán es en estos momentos de zona B y confían en que siga así, en parte gracias a la entrada en funcionamiento del nuevo emisario submarino de la depuradora. En todo caso sigue pendiente el saneamiento del punto de Cocheras, porque “si no se arregla, en un momento de una cantidad de agua, por mucho que se hable de que hay separativa de pluviales y fecales, eso es una utopía, eso es mentira; hay zonas que se arreglaron y otras, y el agua sigue corriendo y yendo a los mismos puntos. Entonces, cuando hay una cantidad de agua excesiva, al final saltan los bombeos”, explica la portavoz de los trabajadores del marisqueo.

La “zona cero” de los vertidos, a la espera de Costas

“Esperamos que la depuradora funcione, que el emisario funcione y estamos pendientes de otro punto que para mi es el punto crucial, que es Cocheras”, expuso la patrona mayor de Lourizán, Mari Carmen Vázquez. “Cuando hay mucha cantidad de agua afloran vertidos por todos los lados”, explicó la portavoz del sector marisquero. Cocheras “es un punto que yo denominé en su día como la zona cero del banco marisquero de la zona de Lourizán y de la ría de Pontevedra”. Precisamente ahí comenzó la lucha de las mariscadoras de Lourizán para sanear la ría de Pontevedra. “Tienen que arreglarla y espero que sea pronto porque es lo que nos queda”, apuntó Vázquez Nores. El proyecto de Cocheras está en fase de redacción. Su principal problema –indicó Teresa Gutiérrez– es que se encuentra en dominio público marítimo terrestre. El plan se encuentra en fase de negociación con Costas, “porque no hay otra alternativa fuera de la ocupación del en dominio público marítimo terrestre”.