La Xunta de Goberno Local aprobó la adjudicación del estudio geotécnico, hidrológico y estructural para el derribo de la estructura sobre cauce del río Gafos. El alcalde, Miguel Fernández Lores, avanzó que este análisis durará un mes y medio desde su inicio, un arranque que parece “inminente”.

El alcalde quiso destacar la agilidad y el nuevo paso adelante que da el Concello para “intentar por todos los medios” estudiar la viabilidad de recuperar y dejar al descubierto el río Gafos a su paso por la Boa Vila.

“La idea es estudiar la viabilidad del proyecto y salvar los fondos otorgados para esta obra”, explicó el regidor. “Como dije en su momento, no vamos a iniciar ninguna acción a ciegas y que no tenga todas las garantías de que no afectará a los edificios de Campolongo, como el colegio, a su patio, o a los edificios” cercanos al cauce.

Lores destacó la rapidez con la que se adjudicó este estudio, “en tiempo récord”, y recordó que es un elemento “básico y fundamental para tomar las decisiones pertinentes en torno a este proyecto”. “Cualquier obra que se quiera hacer en este entorno necesita un estudio geotécnico, un estudio que esperamos tenerlo a disposición de los técnicos municipales en el menor tiempo posible”.

En concreto, el responsable del Ejecutivo local confía en que este informe, por el que el Concello abonará a una firma especializada unos 15.000 euros más IVA, esté listo “a finales de este año o principios del próximo”.