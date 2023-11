“Al final nos inspira la experiencia, la ruptura y el inconformismo”

El Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Lisboa acogerá el próximo día 10 el acto de inauguración de la exposición “Geometría Atlántica”, en la que Fernando Lafuente presenta algunas obras “hechas hace poco", explica, "porque como estuve exponiendo mucho este año la verdad es que no tuve mucho trabajo de taller; pero llevo esa obra que va cortada y compuesta en distintos planos, piezas muy cromáticas y muy trabajadas, con mucho proceso constructivo, casi, más que creativo. Llevo como un año con muchas exposiciones y he tenido que repartir la obra y he incorporado otras nuevas, cosas no expuestas”.

–¿Cómo es su proceso de trabajo?

–El proceso siempre es creativo, pero será por mi condición de ex arquitecto que a la construcción y la composición le doy bastante importancia. Yo lo que hago es pintar un plano, un tablero de okume o de DM y ahí hago un ejercicio cromático. Después ese tablero lo desbasto con una sierra y voy quitando pintura a lo que he pintado y apareciendo otra vez la madera. Eso lo corto en piezas más o menos finas, en muchas piezas, y con todas ellas, con ese revoltijo de tableritos voy haciendo una composición y la pego o la remacho. Ese es el proceso constructivo. Después, claro, mi cabeza decide cómo construir. Entonces es más una composición que una pintura, al final.

–Se ha referido a su condición de ex arquitecto ¿echa de menos la profesión?

–No, nada, nada. Me queda una deformación profesional, entonces es una pintura geométrica, es un arte geométrico y es muy construido, es un arte construido. Yo no pinto un lienzo, no, yo lo primero que hago es pintar a partir de ahí empiezo a crear, pero a través de un método constructivo diferente.

Tengo el éxito personal, de haber arriesgado una cierta vida arreglada o mi carrera y haberme metido de forma apasionada en esta aventura del arte, que no es tan aventura como parece pero sí que es un trabajo distinto y que te llena mucho

–¿Qué le inspira?

–Creo que al final nos inspira la experiencia, la experiencia y la ruptura y el inconformismo. Yo no sé exactamente qué me inspira, pero supongo que ser de aquí, que vivir o nacer al lado del mar. Y todo el bagaje de experiencia, de las vivencias, al final nos lleva a un estado de ánimo que volcamos en una obra. Lo que sí sobre todo es que nunca me conformo con la obra acabada, siempre me parece que se puede dar un poco más. Eso es bastante apasionante y bastante estresante. Es un ejercicio entre físico y psíquico importante, sí.

Hay que estar siempre alerta, a lo que surja, y eso es lo que te hace, primero, que el tiempo no pase tan deprisa, y que la edad física pase a un segundo plano

–En su propia vida también ha sido así y siendo adulto decidió reinventarse

–Sí (risas) bueno, no se por qué he hecho un análisis del paso del tiempo y como cada diez años trataba de cambiar algo, cambiaba de trabajo, me interesaban otras cosas… Como cada diez años daba un salto en algún sentido. Y sí, nunca he dicho que no a nada, siempre me he atrevido con lo que iba surgiendo y como sabe he hecho maratones, he cruzado el Atlántico a vela, he vivido en Estados Unidos dos años ya cuando era maduro, digamos, no era una aventura de joven. Y me embarcado en la pintura, en el arte, cuando me puse a estudiar Bellas Artes y empecé a pintar. Por eso hablo del inconformismo: hay que estar siempre alerta, a lo que surja, y eso es lo que te hace, primero, que el tiempo no pase tan deprisa, y que la edad física pase a un segundo plano.

–¿Se esperaba el éxito artístico?

–No sé qué es el éxito artístico, sí creo que tengo el éxito personal, de haber arriesgado una cierta vida arreglada o mi carrera y haberme metido de forma apasionada en esta aventura del arte, que no es tan aventura como parece pero sí que es un trabajo distinto y que te llena mucho. Porque al final todo el entorno, todo lo que rodea al arte, con sus buenas cosas y las malas, es muy interesante para mi formación como persona. Es una suerte, también, una suerte que tienes que aprovechar. Es posible que pudiese tener la misma suerte, no la aprovechara y siguiese un camino más cómodo. Eso es lo que pienso del éxito. ¿El éxito al exterior? Da una cierta validación, me gusta que mi obra guste y me gusta más la gente no solo le gusta sino que quiere disfrutarla y la compra. Eso te valida y te dices, bueno, no solo me gusta a mi, porque a mi me gusta mi obra, es que lo que hago le gusta y al espectador le aporto vivencias al observar mi trabajo.