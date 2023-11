“Ser la primera productora de té fue complejo: tuve que abrir puertas que no existían”

La pontevedresa Beatriz Piñeiro ha recogido esta semana en Londres el premio Pionera The Leafies de la Academia Internacional del Té. No oculta su satisfacción por un reconocimiento “en una convocatoria que premia a los mejores tés del mundo y a los jardines de té que representan un compromiso con la sostenibilidad, con las iniciativas de capacitación de la comunidad, de protección del medio ambiente, de la innovación, la creatividad y la educación en el mundo del té”.

–¿Cómo empezó su trabajo en el mundo del té?

–Mis padres siempre nos inculcaron el amor por la naturaleza. Crecí entre camelias y el té es una camelia al final, es una Camellia sinensis, y en el jardín del Pazo Quinteiro da Cruz teníamos camelias ornamentales, pero en el año 2000 empecé a estudiar más el mundo del té, porque es un medicamento de la medicina tradicional china, la segunda bebida más consumida del mundo después del agua, y como médico lo que me interesa es mejorar la calidad de vida de las personas. En España no hay cultura del té, en Galicia en particular, y así fue como empecé a ver cómo podía hacer un proyecto ligado al té.

–¿Cuándo puso en marcha su jardín de té?

–Fue en 2008 cuando realmente están ya las plantas, cuando está el jardín de té plantado. Aquí hacemos visitas al jardín y una de las partes de esos recorridos tiene que ver con el mundo del té, donde se explica todo lo que es su historia, cómo se elabora. Y empecé a desarrollar diferentes tipos de tés, diferentes experiencias, pero mi proyecto realmente está basado en la permacultura y en la economía circular como base de diseño. Se creó un jardín de té orgánico y ecológico que tiene pilares fundamentales como potenciar el sector agroalimentario con la elaboración de diferentes tés; el sector industrial con el desarrollo de diferentes productos de cosmética, aromaterapia; y líneas de investigación.

–¿En qué líneas de investigación trabaja?

–Ya en el año 2021 fui finalista en el primer certamen de materiales naturales de Galicia, Materioteca, con un proyecto que estoy desarrollando con la Universidad de Valencia para conseguir un textil con fotoprotección solar a través del té. Ahí ya tuve ese reconocimiento, pero además estoy desarrollando con la Universidad de Vigo la valorización de las cortezas de las semillas del fruto y con Meteogalicia estudiamos el impacto del cambio climático en la producción del té. Siempre me parece muy importante esa parte de la investigación y que presento en los congresos internacionales de la camelia que hay cada dos años. Este año presenté en Italia uno de mis proyectos.

–Afirma que otro de los pilares de su jardín de té es el turismo…

–Es importante la revitalización del sector turístico, empoderando a las personas que visitan Quinteiro da Cruz y revitalizando la zona rural. Esta es una zona vitivinícola dentro del valle de O Salnés pero que a causa del té y de las camelias lógicamente vienen muchas personas y ahí puedo difundir la cultura del té, la sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida de las personas que consumen un té de calidad.

–¿Galicia podría llegar a ser una potencia en el mundo del té?

–Sí, lo que sucede es que ahora mismo el clima en Galicia está cambiando y de hecho estamos estudiando su impacto. Desde que llevo con el té está habiendo variaciones, variaciones interesantes, pero que hay que tener en cuenta al diseñar un proyecto de té. No es plantar y listo, hay que buscar zonas y tener un conocimiento para poder hacer una explotación que realmente sea productiva. La mía es pequeña, que me permite que sea totalmente artesanal, lo que también es su gran valor, y además es muy productiva, yo tengo 20 cosechas al año. Lo que sucede es que un enorme trabajo y te tiene que gustar. Elaborar un té no es elaborar un producto cualquiera, hay que meter el amor y la pasión, porque eso al final se transmite en el producto.