A Moda Dabaixo: la cuarta generación se pone al frente

Es un histórico del comercio de proximidad de Pontevedra. No hay persona que no pase ante el escaparate de A Moda Dabaixo y no se quede sorprendida de que sigan funcionando, y con éxito, negocios de este tipo, en los que la filosofía de ventas más tradicional ha logrado resistir a las grandes multinacionales del textil. En este sentido, hay que reconocer que la Boa Vila es toda una afortunada, ya que buena parte de su historia la debe a generaciones de vendedores del pequeño comercio que todavía sigue en pie en las calles de su zona monumental.

Rosa María Díaz Prados, de 42 años, pertenece a una de esas familias que han contribuido a mantener bien vivo este espíritu pontevedrés. Dalmiro González García, abuelo de su padre, fundó en el año 1896 la tienda A Moda Dabaixo. Desde entonces, han sido tres las generaciones que la han regentado hasta la actualidad. La cuarta la representa ella, que acaba de tomar las riendas del negocio, tras la reciente jubilación de su padre, Carlos Díaz. Carlos Díaz, el nieto del fundador, se acaba de jubilar, dando paso a su hija Sabe que es toda una responsabilidad ponerse al frente del comercio, ubicado en un lugar privilegiado bajo los soportales de A Ferrería, pero la experiencia no es nueva para ella, ya que lleva 15 años tras el mostrador, ayudando a su padre, por lo que conoce todos los secretos del establecimiento. “Empecé con 27 años, ya que había terminado la carrera de Derecho y llevaba dos años preparando oposiciones y me cansé, aquello no era para mí. Vine a ayudar en la tienda mientras buscaba trabajo y me encantó”, asegura ahora la nueva gerente. “Lo que más me gusta es el trato con la gente. Me gusta mucho hablar con los clientes. Ya te conocen, porque por aquí vienen personas cuyos padres o abuelos ya compraban en la tienda. Te preguntan por la familia, te cuentan sus cosas... Todo eso se está perdiendo y a mí es lo que más me gusta de una ciudad pequeña como Pontevedra”, confiesa Rosa María Díaz Prados, para añadir que en su momento tuvo la oportunidad de irse a trabajar a Madrid y renunció a ello por su amor por Pontevedra. “Lo que más me gusta es el trato con la gente. Me gusta mucho hablar con los clientes” Rosa María Díaz Prados - Gerente de A Moda Dabaixo A Moda Dabaixo ofrece artículos como gorras, sombreros, bufandas, jerseis, chalecos, camisas, calzoncillos (también los largos tradicionales), calcetines, paraguas, camisetas térmicas, pijamas... Como es lógico, su público mayoritario es masculino, ya que casi la totalidad de su género es para hombres, aunque muchas de sus clientas son mujeres, puesto que tradicionalmente eran ellas las que se ocupaban de comprar la ropa de sus maridos, una costumbre que han mantenido a lo largo de los años. Precisamente, para atraer a nuevas generaciones y también a otro tipo de clientas, Rosa María Díaz ha tenido ahora la idea de incorporar a la tienda bisutería de autor, diseñada por Mercedes González “Cheché”, que trabaja bajo la marca Doppiache. A estas joyas de fantasía dedica ya uno de sus escaparates y buena parte del mostrador, para lograr ampliar la clientela. “Cuando mi padre se quedó al frente del comercio incorporó los juguetes de colección y los trenes, fue su toque diferenciador. Ahora yo hago lo mismo con estos artículos de bisutería. Lo que tengo es mucha ilusión por conseguir que A Moda Dabaixo siga abierta muchos años más”, concluye. Un paraíso para los coleccionistas de trenes, que vuelven cada Navidad a su escaparate Cada Navidad, el escaparate de A Moda Dabaixo hace las delicias de grandes y pequeños con su exposición de trenes en movimiento. Se trata de unas joyas de coleccionista que cautivan al público tras el cristal, una estampa que se repite cada año. Carlos Díaz, hasta hace unas semanas responsable de A Moda Dabaixo, siempre ha sido un aficionado a los trenes y a los juguetes antiguos. Comenzó a coleccionarlos él mismo y finalmente a traerlos al comercio para ponerlos a la venta. Destaca su colección de juguetes de hojalata, que él compraba en la antigua Ferretería Varela. El juguete más característico de los que se venden en esta tienda histórica es el tren, de ahí que cada Navidad se haya decidido a mostrarlos a la ciudadanía en pleno movimiento sobre las vías. Se trata de locomotoras eléctricas con sus vagones. Su hija asegura que mantendrá esta tradición navideña, aunque dejará de hacer pedidos de nuevas piezas, limitándose a vender solo los que ya tiene en el comercio “y quizá alguno más de los que más se venden”. En todo caso, todos aquellos aficionados han de saber que en el interior de A Moda Dabaixo hay unas vitrinas a modo de pequeño museo con las posesiones ferroviarias más interesantes de Carlos Díaz, que cualquier persona puede disfrutar. Pero la tienda, además, es en sí un lugar con sus detalles históricos dignos de ver. Por ejemplo, su mostrador. Se conserva el original del siglo XIX, cuando se inauguró, de madera con detalles torneados, aunque ha tenido que ser restaurado. Tanta historia no podría pasar desapercibida, de modo que hace una década, en noviembre de 2013, A Moda Dabaixo fue distinguida por ser el establecimiento más longevo de los asociados al Centro Comercial Urbano Zona Monumental, así como por su trayectoria. Recogió el premio, impulsado por la Consellería de Comercio, Carlos Díaz.