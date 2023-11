El Colexio de Podólogos de Galicia ha fallado el III concurso de fotografía "Los Pies en la Fotografía", destinado a promocionar la atención a los pies e incidir en la importancia de su cuidado para la salud.

El primer puesto ha sido para Iago Manoel Souto Lorenzo (Xustáns, Ponte Caldelas. 1984) que recibe un premio de 500 euros y explica que la fotografía tiene un significado especial para él, porque muestra un momento en el que estuvo presente y que lo dejó muy marcado. Además, destaca que es un gran reconocimiento a su trabajo y dedicación a la fotografía.

El autor indica que la imagen fue tomada en Mto Wa Mbu, Tanzania. Se fue allí con su pareja en unas vacaciones solidarias a un orfanato de la ciudad. “Polas tardes, cando algunhas nenas e nenos do orfanato regresaban da escola, iamos xogar un pouco a un descampado que se convertía nun campo de fútbol improvisado. A nós uníanse para xogar nenas e nenos que vivían nos arredores. Todos xogaban co que tiñan, uns con chancletas, outros con zapatillas rotas... Un día estabamos xogando, e decateime de que un dos nenos calzaba unha bota de fútbol rota nun pé, e o outro levábao descalzo. Ao resto dos nenos non se lles facía raro ver iso, pero a min velo impactoume moitísimo. Así que collín a cámara de fotos, que sempre a levo comigo, e intentei captar ese momento” , dice.

“Esta imaxe debería servir como recordatorio da importancia que ten axudar a aquelas persoas que nos necesitan e que se enfrontan a dificultades a diario”

Iago Manoel Souto señala que la fotografía refleja perfectamente las condiciones y las desigualdades existentes en el tercer mundo. “Nestes países moitos nenos e nenas non teñen acceso a un calzado adecuado ou a moitas outras comodidades que nós consideramos básicas. Esta imaxe debería servir como recordatorio da importancia que ten axudar a aquelas persoas que nos necesitan e que se enfrontan a dificultades a diario, e promover a igualdade de oportunidades para todas elas”.

Souto Lorenzo es graduado en Comunicación Audiovisual en la Facultade de Comunicación de Pontevedra. Fue durante sus estudios cuando se empezó a interesar más por el arte de la fotografía, convirtiéndose en la actualidad en una de sus pasiones. Cuenta ya con varios premios y reconocimientos en concursos de fotografía de toda España, consiguiendo en 2023 el Primer Premio del XVI Concurso de Fotografía Rosa Pons Fábregas, en Parada de Sil, y el Primer Premio en el VI Concurso de Fotografía Solidaria: Psicología y Cooperación del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental; en 2022 fue ganador del XXI Concurso Fotográfico da Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago, en la categoría "O espazo público é un dereito" en los "Premios Foto Ágora" de la Deputación de Pontevedra, del XVI Concurso de Fotografía Camino de Santiago ‘Pulchra Leonina’ de León; y en 2021 el primer premio VII edición del Concurso de Fotografía ‘Emocións’ del Colegio Oficial de Psicólogos de Extremadura, y el Premio a la mejor fotografía en el XVI Concurso Fotográfico del Obradoiro de Estudos Locais "Fernando Monroy" de Redondela.

El segundo puesto del concurso del Colexio de Podólogos de Galicia ha sido para la foto de Andrea Íñiguez Sánchez (A Coruña, 1992) que consigue un premio de 250 euros. Ilusionada y sorprendida por la concesión del premio, la podóloga Andrea Íñiguez explica que la fotografía fue hecha hace unos cinco años en la playa de Santa Cristina en A Coruña, recién abierta su clínica de podología. La protagonista de la foto, realizada por su marido, es ella misma saltando en la arena con los pies descalzos. “La idea inicial era hacer un collage de fotografías para una pared de la sala de espera de la clínica a modo de decoración, y la verdad esta imagen siempre fue mi favorita”, relata.

El jurado, compuesto por dos miembros de la junta de gobierno del colegio, ha seleccionado las fotografías ganadoras según criterios de creatividad, calidad, originalidad y significado. Además de los premios en metálico de las dos fotografías ganadoras, los primeros 500 concursantes recibirán de regalo una mochila de cuerdas tipo saco como recompensa por su participación.