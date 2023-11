El censo ministerial de carreteras con tramos de “concentración de accidentes” no incluye a la N-541

La carretera N-541 entre Pontevedra y Ourense no tiene ningún tramo catalogado oficialmente “de concentración de accidentes” y el “diseño de las intersecciones y el trazado del vial es correcto”. Así lo considera el Ministerio de Transportes en una reciente respuesta en el Congreso a una pregunta del diputado del BNG Néstor Rego sobre el estado de esta carretera, pregunta vinculada al accidente de un autobús la pasada Nochebuena en el que fallecieron siete personas en el puente de Pedre, en Cerdedo-Cotobade.

De entrada, el ministerio dice que no hay ningún tramo de concentración de accidentes en ninguna de las dos provincias “dentro de las dos últimas actualizaciones de dichos tramos”, si bien la última que Transportes tiene colgada en su web es de 2021. En ella aparecen once tramos de este tipo en la provincia: siete en la A-55 y uno en los siguientes viales: AP-9, N-550, N-551 y PO-11, el único en Pontevedra.

El accidente de Nochebuena de 2022 ocurrió en el kilómetro 66,900 y “no consta que se haya producido ningún accidente en el mismo punto, ni en el viaducto del Lérez en 2023”. Todas estas respuestas contradicen las quejas constantes del denominado el Pacto de Pedre, formados por alcaldes de municipios por donde pasa la N-541, que denuncian la proliferación de accidentes en todo el vial.

Esta respuesta del Gobierno central llega pocos días antes de que el conductor del autobús accidentado en Pedre acuda a declarar el próximo 9 de noviembre ante el juzgado de instrucción número 1 de Pontevedra, que investiga a C. M. por siete delitos de homicidio por imprudencia.

El chófer y una pasajera son los únicos supervivientes del siniestro en el que el autobús se salió de la carretera N-541 y se precipitó por una altura de casi 30 metros hasta caer al río Lérez. Después de prestar declaración en la Comandancia de Pontevedra días después del siniestro, C. M. deberá hacerlo ahora ante el juzgado que instruye la causa, en la que también se ha personado como acusación popular la Asociación Gallega de Transporte de Viajeros por Carretera (Galibus).

Los informes periciales elaborados por la Guardia Civil que se encuentran en posesión de las partes apuntan a un exceso de velocidad como causa del accidente, aunque también, según fuentes consultadas, señalan las condiciones meteorológicas de aquella noche, en la que toda Galicia estaba bajo la influencia de una borrasca que dejó intensas precipitaciones.

La defensa del conductor sostiene que las conclusiones del informe de la Guardia Civil no determinan con exactitud que la velocidad fue el motivo por el que C. M. perdió el control del autobús, ya que no se precisa a qué velocidad pasó la curva previa a la entrada en el puente donde se precipitó al vacío.

Recuerda que el tacógrafo no fue recuperado y que, por tanto, “es imposible” saber con “exactitud” a qué velocidad iba un conductor “con amplia experiencia” y que “conocía a la perfección el trazado”, por lo que mantienen que el ‘aquaplanning’ y el estado de conservación “deficitario” de la vía fueron los factores que determinaron el trágico suceso.

Por su parte, la Asociación Gallega de Transporte de Viajeros por Carretera (Galibus) está personada en la causa como acusación popular para esclarecer si el autobús cumplía con los requisitos establecidos en la adjudicación del lote, según explica su presidente, Ramón Peillet.

Un plan para asfaltar 17 kilómetros

La respuesta ministerial al diputado del BNG explica que “el Ministerio de Transportes está redactando un proyecto de rehabilitación del firme entre los kilómetros 51,150 y 68,4”, es decir, más de 17 kilómetros que incluyen en tramo del accidente de la pasada Nochebuena, ocurrido en el puente de Pedre, estructura que desde finales de septiembre es objeto de reparaciones. En el escrito se recuerdan esas obras que incluyen la “fabricación de los elementos auxiliares y la ejecución de las auscultaciones y actuaciones preparatorias necesarias, así como las operaciones en el tablero del propio viaducto”. Cuando anunció estas obras, el ministerio informó de que se sustituiría la barandilla dañada por un nuevo sistema de seguridad, lo que obligará a reforzar y ampliar el tablero del viaducto. Para llevar a cabo estos trabajos es necesario cortar al tráfico uno de los carriles del puente de Pedre. En junio se declararon de emergencia estas obras de reparación y cambio del sistema de contención de vehículos actual del viaducto de Vichocuntín sobre el río Lérez, en el punto kilométrico 66+900 de la carretera N-541.