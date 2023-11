El Samaín más grande de Galicia vuelve a aterrorizar Marín

El miedo, la diversión y la tradición volvieron a ser protagonistas ayer en Marín con la celebración de una nueva edición del Samaín Briz, el mayor evento que se organiza en Galicia con motivo del Día de Difuntos. A partir de las 18.00 horas el Parque de los Sentidos marinense acogió todo tipo de actividades relacionadas con esta festividad, con la participación de cientos de personas no solo del municipio, sino también llegadas de toda la comarca de Pontevedra.

Una de las novedades de este año fueron las “estacións do medo”, que repartieron sustos y experiencias terroríficas por distintos puntos de la finca: “A cova do asustador”, “O túnel do medo” (de la Comparsa Cor Café), “As ouvellas asasinas” (de la Comparsa Cor Café), “O velorio das bonecas” (de la Comparsa Cor Café), “O hospital psiquiátrico” (de la Comparsa Os do Val do Lérez) y “O show de lume e morte” funcionaron como grandes atractivos en el entorno de la finca de Briz, pudiendo ser visitadas en cualquier momento y sin hacer cola, hasta las 22.00 horas.

No faltaron tampoco las tradicionales rutas, que este año fueron “Alicia no país dos horrores”, de Os da Caña, y “O lar dos inocentes”, del CD La Peña, un auténtico chute de adrenalina.

En lo que respecta a la zona de espectáculos, situada en el Auditorio, hubo tres espectáculos: “O espanto victoriano” (con tres pases), “Noite de Bruxas” (con dos pases) y el Baile das Zumbis.

Otra de las novedades de este año fue el Pequesamaín, una zona que se habilitó en el entorno del parque infantil de la zona más alta de la finca específicamente para niños y niñas menores de 10 años, con pintacaras, dibujos, escuela de ballet del terro, globos de helio...

Durante todo el evento, en la entrada de la finca y en la zona del lago, hubo puestos de golosinas, porque el miedo se disfruta más si se endulza un poco.