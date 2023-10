El paso por las playas de temporales y mareas vivas: pérdidas de arena y daños en los paseos

Los hosteleros y vecinos de Combarro, en Poio, se recuperaban ayer de los dos episodios de “supermarea” que anegaron la Rúa do Mar y zonas aledañas tanto el sábado como el domingo, una “crecida” que no se veía desde hace medio siglo. No son los únicos que hacen balance de daños tras los temporales de la pasada semana (y que probablemente se repetirán en los próximos días) y, sobre todo tras las excepcionales mareas vivas de este fin de semana, que situaron el nivel del mar en cotas apenas recordadas.

Con las extraordinarias pleamares, la mayor parte de las playas de la ría “desaparecieron” bajo las aguas y las olas lamían, a veces con violencia, los cimientos de las edificaciones más próximas. Así ocurrió en muchos arenales de Poio, como en Covelo o Raxó, y de Sanxenxo, como A Carabuxeira, Lavapanos o Panadeira, en Sanxenxo. Algunos de los paseos que recorren la costa también se vieron afectados si bien no hay constancia de daños graves. Eso sí, el Vial de Playas de Marín sí fue uno de los escenarios de mayores desperfectos. En Portocelo, por ejemplo, el paseo quedó atascado por el exceso de agua y horas y en Mogor se formó el fin de semana una violenta riada por las escaleras de acceso a la playas que se llevó por delante toda la arena de la zona y dejó al descubierto los cimientos de los escalones. La pérdida de arena se repitió en Portocelo y otras playas de la ría, si bien los Concellos confían en que estos daños sea subsanados a lo largo de los próximos meses por la propia naturaleza. En Areas, en Sanxenxo, el río que desemboca en un lateral de la playa cambió por completo su cauce y ahora discurre por el medio del arenal. Otra de las imágenes más llamativas del fin de semana se vio en Baltar, en Portonovo, con la playa totalmente anegada por las mareas vivas, de modo que el mar llegaba al paseo de madera que discurre sobre sus dunas. La “explanada” de arena situada ante la calle Rafael Picó asemejaba un lago salado con la marea más alta. Otros desperfectos ya obligan a realizar gastos. Lo más frecuente fue el desprendimiento de las piezas de balizamiento de las zonas de baño de las playas, que aún se conservaban en bastantes puntos. Ya desde el inicio de los temporales, hace un par de semanas, se veían boyas tierra adentro, y desde este sábado ese imagen se ha multiplicado. En el caso de Combarro, el Concello tendrá que revisar las farolas y puntos de luz por si alguno quedó afectado por la subida del agua y en toda la ría se repiten los trabajos para retirar decenas de troncos y ramas que han quedado a la deriva y que suponen un riesgo para la navegación. Esa labor es especialmente intensa en el Puerto de Marín, en cuyas dársenas se acumula madera y otros restos que dificultan las maniobras de los buques. Nuevo corte en la autovía La autovía de Marín volvió a quedar parcialmente cortada en la tarde de ayer por la entrada del mar en los dos carriles en dirección al vecino municipio. Sí permanecieron abierta la calzada de acceso a Pontevedra. Durante el fin de semana el vial se cerró en tres ocasiones en su totalidad. Registro de récord en un mes con 500 litros de lluvia por m2 La ciudad contabiliza 16 días consecutivos de precipitaciones, lo que convierte al presente octubre en un mes de récord. Se rozan ya los 500 litros por metro cuadrado en estos treinta días, un volumen de lluvias que no se recuerda desde hace años. Hay que remontarse dos décadas para encontrar registros parecidos. En los últimos años la cifra más alta se había producido en enero de 2016 (con 452 litros por m2) y en el mismo mes de 2014, con 462. Diciembre de 2020 (433 l/m2) y noviembre de 2019 (427) ocupan también lugares altos en este ránking, pero siempre por debajo del récord del presente octubre. Además, de esos casi 500 litros de todo el mes, más de la mitad se ha concentrado en las dos últimas semanas, desde el día 24 hasta ahora, si bien la jornada más lluviosa fue la del 19, con casi 77 litros en 24 horas.