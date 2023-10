El Ateneo de Pontevedra ha recibido del Concello la cesión de un local en el edificio Centro Sur de Campolongo, una vez que la asociación cultural fue excluida del reparto de locales públicos del edificio de la Xunta de Galicia en Benito Corbal. El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, entregó las llaves del local este lunes a la directiva del Ateneo, presidido por Xaime Toxo, quien denunció que la Xunta de Galicia “pretendía enmudecer a un foro donde la palabra es lo que rige”. También afirmó que luego trató de “disimular” a través de la Diputación de Pontevedra que les ofertó “un local inexistente, fue impresentable, nos vendieron humo”, dijo Toxo, sobre el local “inexistente” ofertado por la Diputación.

El espacio municipal de Centro Sur será el nuevo hogar del Ateneo de Pontevedra. El presidente del colectivo cultural señaló el agradecimiento del colectivo hacia el Concello por hacerlo posible. “El Ateneo es una entidad que lleva muchísimos años haciendo labores por y para Pontevedra. Forma parte del tejido cultural de la Buena Villa a través de una intensa actividad”, indicó el regidor.

“Tras los problemas que todos conocemos, el Ateneo no pudo mantener su situación en el edificio de Benito Corbal, cuestión que no entendemos y criticamos, pues si hay alguna entidad que tenga justificación a la hora de ser acogida allí, esta sería el Ateneo. Los echaron”. Lores explicó que el C estudió diversas posibilidades para relocalizar el colectivo, y después de visitar el Centro Sur, de tener el visto bueno del Ateneo, la asociación cultural pasará a tener su punto administrativo en estas instalaciones. “Es un sitio válido, con un salón de actos grande de querer utilizarlo… Hoy hacemos entrega oficial de las llaves y que así puedan entrar y llenar de actividad cultural un centro que continúa creciendo en dinamismo”.

“La participación ciudadana es muy buena señal de salud de una villa. Una boa vila tiene que contar con una ciudadanía dinámica, en alerta, viva. Que exija, que conozca sus derechos”, explicó Toxo. “Nosotros vemos la cultura como un foro de participación ciudadana, un foro de la palabra, del debate. Ese es su ADN. Crear un espacio donde la palabra sea lo que rige el pensamiento y la actuación”.

El presidente lanzó una fuerte crítica a la Xunta de Galicia, al “dejar a una asociación sin local, tratando de alguna manera de enmudecer a un foro donde la palabra es lo que rige, lo que sería lo más grave de la medida que adoptaron”. “Lo justificaron con base en unas reglas burocráticas, mas no tiene cabida en una sociedad que funciona democráticamente. Llegados a este punto, creemos que la Xunta no quiere contar con la ciudadanía, actuando de una forma soberbia y despótica, y ahí quedó en evidencia completamente”.

Toxo explicó que “el disimulo” que intentó hacer el Gobierno autonómico a través de la Diputación de Pontevedra y su vicepresidente segundo, Rafael Domínguez, “sobre un local inexistente”, también fue otra demostración clara “de cómo actúa la Xunta de Galicia con la ciudadanía, algo impresentable”.

“La convocatoria de reunión que hicieron con nosotros fue una convocatoria para vendernos humo, fue lo que nos vendió el vicepresidente de la Diputación: solo humo”.

“Estamos agradecidos al Concello de Pontevedra de tomar la iniciativa de procurarnos un nuevo espacio, que llegara a una resolución positiva, que fuera ágil y rápida y que el Ateneo, hoy, disponga ya de un local físico donde poder desarrollar sus labores”, finalizó Toxo.