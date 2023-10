Pontevedra desempeñou un “papel central” no Seminario de Estudos Galegos. Así quedou plasmado nunha xornada celebrada no Museo co gallo do centenario do nacemento da entidade. A xornada de conferencias dedicouse a analizar o papel no Seminario de destacadas figuras vinculadas á cidade e á provincia, xa sexa pola súa orixe ou por vínculos familiares ou afectivos.

O vicepresidente segundo da Deputación, Rafa Domínguez, inaugurou a xornada, xunto coa directora do Museo, Ángeles Tilve, e a coordinadora da xornada e das actividades arredor do centenario do Seminario de Estudos Galegos, María Jesús Fortes. Domínguez destacou que “algo que caracterizou a Pontevedra nos últimos cen anos, cos seus altos e baixos, é a súa potente actividade cultural”. Tilve, puxo o acento na relevancia histórica do Seminario de Estudos Galegos: “Por primeira vez xurdía un proxecto transversal que quería investigar e divulgar a cultura galega cruzando as metodoloxías e os saberes de todas as disciplinas”. Incidiu nos vínculos entre o Museo e o Seminario: “Aquel facho cultural apagouse co golpe de estado e a guerra de 1936, pero a súa luz chegou aos nosos días de diferentes maneiras; o Museo de Pontevedra naceu naqueles anos guiado por inquedanzas similares e coa participación dalgúns dos protagonistas do Seminario, como Filgueira e Castelao”.

O catedrático emérito da Universidade de Santiago de Compostela, Ramón Villares, abriu as conferencias situando “Pontevedra nun triángulo formado tamén por Ourense e Santiago, con diferente peso no Seminario de Estudos Galegos, nunha dirección ou outra. Pontevedra desempeñou un papel extraordinariamente activo, tanto nos primeiros anos como na continuidade posterior”.

Na súa conferencia sobre Castelao, Ángeles Tilve revisou a traxectoria ligada ao Seminario de Estudos Galegos de quen foi un dos seus membros máis activos desde o seu ingreso como socio de mérito en 1924. Tilve expuxo como ata 1936 realizou unha inxente labor en prol da investigación científica e de divulgación do patrimonio e da cultura galega, a través do seu traballo sobre os cruceiros como elementos xenuínos e consubstanciais da nosa cultura popular.

Carlos Valle, exdirector do Museo e presidente de honra da Confederación Española de Centros de Estudios Locales, foi o encargado de trazar a figura de Xosé Filgueira Valverde e o seu papel central no Seminario. “A miña relación con Filgueira Valverde foi moi intensa durante décadas; pódome considerar, se mo permiten, un neto do Seminario de Estudos Galegos”. Valle expresou que “hai dous datos que resumen a súa valía: a súa precocidade na toma de decisións e a diversidade dos seus intereses intelectuais, o enciclopedismo do seu saber. Busquen o tema que queiran: historia, historia da arte, literatura, turismo, etnografía...: nada susceptible de ser investigado foi alleo ao seu interese”.

Pola súa banda, Justo Beramendi, catedrático emérito da Universidade de Santiago de Compostela describiu as contribucións de Antón Losada Diéguez ao nacemento e evolución das Irmandades da Fala, e como en Pontevedra continuou colleitando prosélitos (Xosé Filgueira, Antón Fraguas, Alexandre Bóveda) e promovendo iniciativas para espallar o nacionalismo. No ilustre científico de Lalín, Ramón María Aller Ulloa, centrouse a intervención de Cecilia Doporto, doutora en Historia da Arte e responsable do Museo Municipal de Lalín, e o catedrático de Musicoloxía no Conservatorio Superior de Música de Vigo, Luís Costa, contextualizou a figura de Antonio Iglesias Vilarelle no seu momento histórico, e tamén avaliou as súas contribucións desde unha perspectiva actual. Aínda que coñecido especialmente polas súas actividades relacionadas coa música, no Seminario a súa acción relacionouse principalmente coa psicotécnica e a cuestión da diglosia, tratada por el como bilingüismo. Costa definiu a Vilarelle como un “amador” de todo canto abordou fóra das súas ocupación laborais.