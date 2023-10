“El mar lo significa todo para mi, sin él, sin el salitre, sin el viento, no sería nada”

A pesar de su juventud Paula González acumula un extenso historial deportivo en el que figuran la medalla de plata del Comité Olímpico Español, el Campeonato del Mundo de 2022 de la clase vaurien y este mismo año se ha proclamado campeona de España femenina absoluta. Habitualmente navega en vela ligera, J/70 y crucero. En su más reciente regata, la 44 cup Alcaidesa Marina celebrada la pasada semana en la Línea de la Concepción, “competí a bordo del Noticia”, explica, “el único barco español en la competición. Era la única mujer en el barco junto a 9 chicos”.

¿Cómo surgió su vocación por el mar?

–Mi vocación por el mar viene de familia. Además, tengo la suerte de poder vivir cerca de él.

–¿Cómo fueron sus inicios en la navegación?

–En el año 2008 cuando tenía 9 años me inicié al deporte de la vela con un curso de verano de una semana en el Club Náutico de Raxó. En el 2009 y 2010 volví a realizar un curso de verano. En enero del 2011 empecé en el equipo de regatas de la clase optimist del Real Club Náutico de Sanxenxo. Desde entonces y hasta ahora, he estado compitiendo en regatas a distintos niveles, autonómicas, nacionales, europeos y mundiales. Actualmente compito bajo la grímpola del Real Club Náutico de Vigo.

–Ha participado en numerosas regatas y otros eventos deportivos ligados al mar ¿cuál momento de su carrera recuerda especialmente?

–He participado en competiciones autonómicas, nacionales, europeas y mundiales y uno de los momentos más especiales que recuerdo de mi carrera es cuando en 2018 conseguí junto con mi hermana Paloma el oro en el campeonato del mundo de la clase vaurien celebrado en Travemunde (Alemania). Hicimos un regatón de principio a fin.

–¿Qué enseña el mar?

–El mar lo enseña todo. Desde el cuidado del medio ambiente al sufrimiento, la dedicación, el trabajo en equipo y sobre todo el traslado de todos estos valores a la vida real, tanto en los estudios como en el trabajo cotidiano día a día, que te permite no conocer horarios e incluso no conocer tus propios límites. Lo que te propones siempre lo consigues. El mar lo significa todo para mí, sin él sin el salitre, sin el viento, no sería nada.

–Es una de las patronas de la dorna Manuela, la decana de la ría de Pontevedra ¿qué aporta la navegación en embarcaciones tradicionales?

–Desde pequeña presencié con mi tío Eduardo Esteban la reconstrucción y botadura de la dorna Manuela. Fue entonces cuando comprendí la similitud e importancia que la vela de antes trasladó sus principios a vela de hoy en día. Con mis primeras salidas en la dorna, aprendí a llevar el timón de una embarcación, lo cual generó en mi una afición a la navegación que continua y continuará en el tiempo.

–Compatibiliza su vocación marinera con su trabajo como sanitario ¿le resulta fácil la conciliación?

–A veces compatibilizar el trabajo como enfermera y las competiciones no es fácil, depende del contrato que tenga. Por ahora nunca he tenido problemas a la hora de cambiar turnos o pedir días por competición. Actualmente me encuentro trabajando en el servicio de neonatos del Hospital Provincial de Pontevedra, por lo que gracias a todas mis compañeras y supervisora del servicio que me facilitan los cambios y me permiten así asistir a las competiciones.