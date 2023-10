Un informe del Servicio de Intervención municipal del Concello de Marín, desvelado ayer por el PSOE, alerta del “elevado numero de facturas” sin tramitar por falta de fondos para ello. Según los socialistas, este informe está relacionado con una reciente modificación de crédito ya aprobada por el gobierno local y en él se dice: “Esta Intervención fai constar que á data de emisión deste informe constan un elevado número de facturas pendentes de tramitación por inexistencia de crédito. A modificación orzamentaria que se está a informar non solventará esta circunstancia dado o importe das facturas pendentes de tramitación e as facturas que previsiblemente se devenguen ata final do exercicio”.

El PSOE, que advierte del “alarmante descenso del remanente de dinero municipal”, ya adelanta que “solicitaremos la información oportuna al gobierno local para saber el número y el importe de ese elevado número de facturas en el cajón que están pendientes de tramitación por parte del gobierno municipal”