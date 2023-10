El portavoz de los populares de Caldas, Fernando Pérez, lamentó que el gobierno municipal no haya solicitado las ayudas autonómicas para ampliar la escuela infantil municipal Pedra do Pan, que no da cabida actualmente a todos los niños de Caldas de Reis. Esto podría obligar a sus padres a enviarlos a guarderías de otros municipios. Desde el PP pidieron, por tanto, que se amplíe la escuela de manera “urgente”.