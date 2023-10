Poio xa está preparado para celebrar hoxe o Samaín de Campelo, unha “tarde terrorífica” organizada polo Concello e a Asociación de Mulleres Arela, coa colaboración da Deputación, na que mesturarán animación, xogos, xincana do terror e a Romería Zombie, unha actuación de Nelson Quinteiro Produccións.

As actividades comezarán a partir das 18.00 horas na Praza da Granxa, e tendo en conta as previsións do tempo, decidiuse manter toda a programación que se vai desenvolver no interior da carpa, e pospoñer ao sábado 4 de novembro as actividades do exterior.

Hoxe o serán zombi comeza con animación, xogos, xincana do terror e baile dos esqueletes, para dar paso ao pregón a cargo de Rafa Cabeleira. A continuación, terá lugar a Romería Zombie, de Nelson Quinteiro Produccións.