Sin ninguna información más que el día en el que llegan, el próximo día 1, y su número, 350 en total. Son todos los datos de los que dispone el Concello de Sanxenxo sobre la decisión del Gobierno central de alojar en ese municipio a inmigrantes llegados en cayucos a Canarias, donde ya no hay espacio para su alojamiento. El gobierno local expresa la solidaridad de los vecinos con estas personas pero lamenta el “oscurantismo” del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración por lo que reclama más información.

El alcalde, Telmo Martín, ha optado por divulgar un comunicado en el que expresa sus “dudas” sobre esta medida y reclama datos sobre tiempo de estancia, actividades que podrían realizar, cómo puede colaborar el Concello o el estado de salud de los inmigrantes.

Todo se desveló el pasado miércoles, cuando el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, informó de que Galicia acogerá a más de 400 migrantes llegados a las Islas Canarias en los últimos días. De todos ellos, unos 350 se alojarán en Sanxenxo, mientras que el resto se reparten entre Vigo, A Coruña y Sobrado dos Monxes.

Blanco telefoneó el martes al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para comunicarle esta decisión con el objetivo de “coordinar con éxito” la crisis humanitaria de los migrantes que llegan a las islas. Del mismo modo, Blanco se puso en contacto con alcaldes de los ayuntamientos que van a acoger a estas personas.

Según informan fuentes de la Delegación del Gobierno, esta situación se encuentra “en momentos de máxima tensión”, con “picos” de llegadas de personas a las islas, por lo que se hace “necesario realizar derivaciones” hacia la península. Las mismas fuentes señalan que estos traslados a Galicia y a otras partes de España se hacen “de forma puntual, ordenada, segura y legal dentro del sistema de acogida”.

Será la Administración del Estado la que se hará cargo de todos los costes: se cubrirá su alojamiento, manutención y asistencia sanitaria básica. La llegada de los migrantes se gestionará a través de entidades del tercer sector, es decir, organizaciones sin ánimo de lucro, con parámetros “de equidad y eficacia”.

Pedro Blanco asegura que Galicia “volverá a demostrar que es una comunidad solidaria”, como evidenció en otras crisis derivadas de los conflictos en Siria, Ucrania o Afganistán.

El delegado del Gobierno, en declaraciones a los medios este jueves en Santiago, se ha mostrado dispuesto a “dar toda la información según vaya llegando”, tal y como se hace “inmediatamente”. Con todo, ha advertido que este problema “no” se puede organizar con “tiempo”, “desgraciadamente y fundamentalmente por motivos humanitarios”.

“Por lo tanto, absoluta transparencia, plena disposición para cualquier aclaración que se irán haciendo sobre la marcha. Todo esto, como pueden entender, no es algo que esté organizado con mucho tiempo”, ha explicado.

En cambio, el Concello de Sanxenxo cuestiona esa “transparencia”. Señala que “hace unos días nos llegaron los primeros rumores de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración tenía la intención de trasladar migrantes a hoteles de Sanxenxo”, pero fue el miércoles “cuando el delegado del Gobierno confirmó al alcalde, vía telefónica, que como en otros lugares de Galicia y España, el Ministerio va a alojar en hoteles de Sanxenxo a 350 migrantes: 175 llegaran el día 1 y el resto el 8 de noviembre”.

De entrada, Martín subraya que “el sentir general de los vecinos de Sanxenxo y de su gobierno es de solidaridad con las personas que han tenido que arriesgar sus vidas en el mar para buscar un futuro mejor. Por lo tanto, todo lo que esté en nuestras manos para ayudar a estas personas lo haremos”, pero “lamenta el oscurantismo del Ministerio. Los vecinos de Sanxenxo tienen derecho a conocer las razones y las condiciones del traslado, ni siquiera nos han explicado por qué de los 416 migrantes que van a venir a Galicia, 350 se alojarán en Sanxenxo. Son muchas las dudas y la única respuesta que hemos obtenido es el número de migrantes que vienen y cuando llegan. Hemos hablado con la Consellería de Política Social, pero no tienen más información que nosotros”.

Rueda alerta de que no habría plazas hoteleras para todos

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recriminó ayer al Gobierno central la información “insuficiente” sobre la llegada de migrantes a Galicia procedentes de Canarias y reclamó conocer más detalles, especialmente, sobre sus edades y posibles patologías, ya que la asistencia sanitaria recae en la comunidad gallega y, como mínimo, entiende que tendrá que ser atendida. Al término del Consello de la Xunta, Rueda también observó una “cierta descoordinación” en un asunto en el que incluso el alojamiento estaría en interrogantes ya que “extraoficialmente” tienen información de falta de disponibilidad para estos días. Rueda subrayó que el gallego es un “pueblo acogedor” y ha expresado la necesidad de “humanidad” ante una situación de esta envergadura y puso el ejemplo de la llegada de exiliados por al guerra en Ucrania como situación en la que sí hubo una organización correcta. “Parece que hay cierta descoordinación para que las cosas se hagan bien”, ha manifestado Rueda, quien ha sostenido que los ayuntamientos, especialmente el de Sanxenxo (que va a recibir el grueso del grupo que llega a Galicia), municipio que “carecía de estos datos”. El presidente de la Xunta ha indicado que el delegado del Gobierno sí le dio los datos de los que dispone y ha agradecido la información proporcionada, pero ha dicho que es “insuficiente”. “El problema es que Canarias está en una situación límite, pero no conocemos ningún argumento”, ha reiterado Rueda, quien ha dicho que no se les ha pedido por el momento ninguna colaboración económica, en la que no ha entrado tampoco. “A nosotros no se nos ha pedido nada”, dijo el mandatario autonómico, quien recordó que la Xunta presta determinados servicios y que sería oportuno poder “prever”. También para el ámbito educativo, conocer si llegarán menores. “Con la máxima humanidad posible, no entro en debates económicos”, ha sostenido. Recordó que Galicia “ha acogido en muchas otras ocasiones” a personas derivado de crisis humanitarios, pero “esto se hacía con coordinación” y “con alguna previsión”. Así, lamenta que es la “primera vez que dicen con poco tiempo, sin pactar y sin información” que llegarán centenares de migrantes. “No entendemos esta forma de actuar, se podía hacer mucho mejor”, concluyó.

Una “acción puntual” que podría durar un mes

El Concello insiste en que “desconocemos el tiempo que van a estar en Sanxenxo, su situación sanitaria, si van a hacer algún tipo de actividad o aprendizaje, si el Concello puede colaborar o hacer algo para atenderles. No sabemos si los migrantes han sido regularizados, si van a tener algún tipo de ayuda para su integración social y laboral o si, por el contrario, el plan del Ministerio, como en otras ocasiones, es que acaben yéndose a otras comunidades o países con el apoyo de familiares o amigos” Por todo ello, expresa sus dudas de la eficacia de estos realojos, ya que “el Ministerio habla de un plan humanitario, pero más bien parece un intento de quitarse el problema de encima. En 2020 el ministro dijo que el alojamiento de migrantes en hoteles era una opción puntual mientras trabajaba en otras iniciativas mejores. Lo cierto es que cuatro años después seguimos igual”. A su juicio, “hospedar a estas personas solo es una parte de la solución, no resuelve su situación de desamparo. Trasladarles de Canarias sin un plan de inclusión parece más una solución para el Gobierno que la ayuda que necesitan los migrantes. Del gobierno de España se espera más, se espera una solución integral”.

La Delegación del Gobierno en Galicia aclaró ayer que “el dispositivo de acogida ya lo ha puesto en marcha el Gobierno en colaboración con las entidades sociales que participan en esta acción humanitaria, y en coordinación con la Delegación del Gobierno.” Además, “se agradece la disponibilidad de la Xunta de Galicia ante cualquier imprevisto”, así como de los concellos implicados. Las personas inmigrantes llegan en aviones o autobuses “en función del número de desplazados en cada viaje y su destino” y se detalla que “se trata de varones, mayoritariamente adultos, que previamente han sido atendidos desde el punto de vista sanitario y social, sin necesidad de escolarización”. Se estima que el tiempo máximo de estancia será de un mes. En su comunicado, la Delegación indica que “las entidades sociales que trabajan en colaboración con el Gobierno y sus equipos profesionales asumen la atención directa y seguimiento de estas personas en todas sus necesidades (alojamiento, manutención, asistencia y apoyo social), dentro del programa de acogida financiado por el Ministerio de Inclusión”. En cuanto a los criterios de distribución, se explica que “atienden a la disponibilidad de alojamiento y la aceptación previa por parte de los propios establecimientos de acogida, toda vez que se trata de dar respuesta a una emergencia humanitaria, que se desarrolla como una acción puntual, ordenada, segura y legal”. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, dijo ayer que esta es una “acción puntual” del Gobierno Central para “tratar de aliviar la presión” que vive Canarias. “Se trata de contribuir de un modo solidario con el resto de España que también reciben personas que llegaron de manera irregular”.