Bum del Imserso: los pontevedreses eligen su destino

La comercialización de los destinos vacacionales del Imserso comenzaba ayer en toda Galicia con la finalidad de que algunos de los mayores puedan comenzar a viajar a partir de noviembre. El pasado mes de octubre daba comienzo el envío de acreditaciones, que resultan fundamentales para reservar estos viajes.

A pesar de que las colas en el primer día de venta de viajes del Imserso son “cosa del pasado”, las agencias continúan citando en persona a los clientes. Entre ayer y hoy, los pontevedreses acudieron a distintas agencias de viajes como Eroski Viajes, Halcón o El Corte Inglés con sus acreditaciones para escoger su destino predilecto para la próxima temporada vacacional.

“Los mayores de ahora son muy listos”, explica el responsable de la agencia de viajes Eroski, José Herves. Y es que las reservas pueden hacerse a través de internet añadiendo el número del DNI y la acreditación, solo que la mayoría de los usuarios continúan prefiriendo ser atendidos en los locales pontevedreses.

De hecho, muchos le llevaron la acreditación “antes del día que les corresponde, para que ya vayas haciéndoles tú la reserva”, explica. “Hay que ser muy rápido, a veces a las nueve y cinco ya hay muchos sitios cogidos”. Hoy es un día importante para muchos, ya que se espera un gran número de personas acudiendo a una oficina en la calle Rosalía de Castro para obtener acreditaciones. De hecho, muchos de ellos han optado por conseguir sus acreditaciones antes de la fecha asignada, para evitar las largas colas y permitir a otra persona realizar la reserva en su nombre.

Según lo explicado por Herves este día es conocido como “el día grande”. El proceso de obtención de acreditaciones se vuelve altamente competitivo, y la gente está dispuesta a hacer lo que sea necesario para asegurarse de conseguir la suya.

El proceso de reserva de acreditaciones es gestionado por el Ministerio, que inicialmente cita a un grupo reducido de menos de cien personas. Sin embargo, en el “día grande”, se espera que cientos de personas acudan a la oficina. Esto puede resultar en una experiencia estresante para todos los involucrados, ya que lograr satisfacer las necesidades y deseos de todos los solicitantes en tan solo unos pocos días no es una tarea sencilla.

En resumen, este día representa un desafío logístico y emocional para aquellos que buscan asegurarse una acreditación, y es un proceso en el que se debe actuar con rapidez y determinación para tener éxito.Mientras que desde el Imserso envían a cada provincia unas fechas y unos destinos, son las agencias las encargadas de ordenarlos. Los viajeros son quienes marcan sus preferencias y a partir de ahí toca probar suerte.

Así, los amantes del sol y la brisa marina del mediterráneo encontrarán una enorme diversidad de opciones. En su mayoría, estos destinos costeros se encuentran en Cataluña, Andalucía, Alicante, Murcia, Mallorca, Menorca, Canarias y Castellón. La ausencia de Benidorm en la edición actual del programa ha generado un auge en la búsqueda de alternativas como El Albir, en Alicante, y La Manga. Además, la costa levantina y las Canarias se han vuelto opciones atractivas.

La pontevedresa María del Carmen Pereiro ayer fue de las más madrugadoras para llevar su acreditación a Halcón Viajes. Su turno, en cambio, es mañana y teme quedarse sin plaza ante la alta demanda de sol y playa.

En busca de sol y playa

Desde este jueves está abierto el plazo para las reservas de viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Galicia es una de las comunidades en las que desde ayer y hoy mismo se pueden reservar los viajes para la temporada 2023-2024. Y en las agencias de Pontevedra ya desde primera de ayer hora se nota.

En medio de la emoción y las opciones disponibles, ella sale sonriente del local de Halcón Viajes en la plaza de San José, y cuenta que tiene un destino en mente: Puerto de la Cruz, un lugar que conoce y adora junto a su esposo. Una de las razones por las que disfruta de estos viajes es la oportunidad de conocer a nuevas personas y forjar amistades, aunque también valora la experiencia de viajar solo con su esposo, quien comparte su pasión por explorar el mundo. María del Carmen destaca la suerte que tienen de poder viajar juntos a Puerto de la Cruz en Tenerife, un lugar que sienten como un hogar lejos de casa. Sin embargo, este año anticipa una fuerte demanda para ese destino y reconoce que es posible que más personas quieran unirse a la experiencia.

A pesar de la competencia por un lugar en este destino, María del Carmen no considera otras opciones, ni siquiera las islas de Menorca o Mallorca. Su razón es simple y humorística. Dice lo siguiente: “Para tener un clima similar al de Galicia, ya tengo más que suficiente con la lluvia de estos días”, exclama entre risas. Más adelante, en noviembre, se puede cambiar a otro destino que no tenga pedido si no le sale, “si hay suerte”.