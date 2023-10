“Hemos conseguido tener cifras de alumnado como hace muchos años que no teníamos”

El planeamiento estratégico o la organización financiera para movilizar recursos de las administraciones tangibles e intangibles son solo dos de los cometidos de los expertos en dirección y gestión pública. Enrique José Varela Álvarez encabeza esta facultad pontevedresa que arrancó el pasado año.

–Encabeza la Facultade de Dirección e Xestión Pública desde su gestación…

–Fue un proceso que empezó en el año 2019, llevó unos trabajos previos hasta su consolidación, que fue en el año 2022, cuando finalmente se aprueba por los órganos de gobierno de la universidad, la Xunta y el Ministerio. En ese proceso estuvimos otro compañero y yo de decano-comisario en mi caso y él como secretario-comisario, y tras la aprobación oficial se celebraron elecciones, que gané con la candidatura que está actualmente en el decanato.

–¿Cómo es la titulación que imparten?

–Una titulación abierta, muy pensada para trabajar en el sector público pero también en el privado cuando hacen trabajos para el público, por ejemplo las gestorías administrativas, en las empresas de consultoría. Llevamos en el campus la friolera de 23 años, porque esto empezó con una diplomatura en el año 1999. Posteriormente, ya en la primera década de los 2000 se convirtió en grado y a partir de ahí llevamos trabajando con el grado y con el master desde hace 15 años.

–¿Cómo ha evolucionado la demanda de la facultad que encabeza?

–Ha variado mucho porque primero teníamos alumnado de tarde, para una diplomatura, se les impartía por la tarde y había también personal de la administración. Finalmente pasamos la titulación para la mañana, donde solo podían venir alumnos de la ABAU y de ciclos, y ahí empezó a caer la matrícula, algo que no era propio de esta titulación, en España todos los grados de este tipo empezaron a sufrir una caída lenta, pero caída. Tampoco la crisis ayudó mucho, piense que restringió todas las ofertas de empleo público, y cayó la demanda del alumnado que venía de la ABAU.

–¿Cómo reaccionaron a este bajón del alumnado?

–Lo que hicimos fue ampliar el plan, modificarlo, y montar un grado presencial, que es por la mañana, y el mismo plan de estudios (oficial los dos y acreditado) lo impartimos por la tarde de modo virtual. Eso es lo que ha conseguido que tengamos hoy cifras de alumnado como hace muchos años que no conseguíamos, hasta cubrir la matrícula en la facultad.

–Porque todas las plazas están ya cubiertas este curso

–Sí, es una de las cuestiones que me gusta comentar: las tendencias no siempre, pero a veces se cambian. Esta titulación tenía una caída pero al crear un plan de estudios nuevo dimos entrada a personas, fundamentalmente profesionales del sector público y privado, que no habían podido acceder al grado de por la mañana, de gente joven. Lo que conseguimos fue, evidentemente, subir matrícula y conseguir llegar a los niveles que nos exige la Xunta. Y a mayores hemos conseguido un 155% más de matrícula en el grado virtual. También es verdad que somos la única titulación en Galicia que empezó a impartir un grado virtual, en el sistema universitario de la Comunidad no había grados virtuales cuando empezamos, somos realmente pioneros. Y esto demuestra también que los grados se pueden nutrir de personas que vienen de la ABAU o de ciclos, pero también de personas que están trabajando y que por la tarde pueden mejorar su curriculum y su formación.

–¿Los alumnos eligen esta titulación como primera opción?

–Es un dato muy destacado: tanto en presencial como en virtual, tanto entre los chicos más jóvenes como en los que son profesionales hemos conseguido mejorar la elección, es decir, tenemos alumnado que han escogido mayoritariamente como primera opción venir a nuestro grado. Hace unos años lo que hacían algunos era venir como segunda o tercera opción para después del primer año pasarse a otros grados. Eso tiene una incidencia en la tasa de abandono, que es uno de los problemas del sistema educativo actual tanto en Secundaria como en la universidad, y con este plan hemos conseguido que, por ejemplo, este año en primero todos sean de primera opción, tanto en presencial como en virtual. Y eso, claro, mejora la calidad del alumno, del proceso de aprendizaje y nos da una satisfacción a todos.

–¿Tienen cada vez más demanda de profesionales en activo?

–Así es, lo que se ha conseguido hacer es recuperar aquellas personas que venían a nuestras aulas a principios de la década del 2000, trabajaban y venían por la tarde, pero cuando pasamos el grado a la mañana esos profesionales ya no podían compatibilizar su formación con el trabajo. De esta manera (y esta es una novedad para la que ha habido que arriesgar, trabajar y todavía tenemos mucho trabajo con el alumnado virtual) se ha conseguido facilitarles las cosas y hacer una formación completamente on line, que es la parte que a ellos les gusta, porque tenemos alumnado de la provincia de Pontevedra, de Galicia y de distintos puntos de España. Y, sobre todo, hemos conseguido que ese alumnado virtual esté enganchado.