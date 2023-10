O Centro de Acollida e Protección de Animais (CAAN) da Deputación de Pontevedra acaba de superar as 500 adopcións no que vai deste ano. Esa cifra acadouse coa marcha de “Grubi”, unha cadela que fora recollida en Pontecesures hai un mes e que atopou un novo fogar fóra de Galicia, concretamente en Ávila. Pero son xa 504 os cans e cadelas que saíron das instalacións da Armenteira desde o 1 de xaneiro, cunha media de 1,7 adopcións diarias, o que supón un incremento de preto do 5% con respecto ao mesmo período do 2022, en que se sumaban 481.

Todas as 504 adopcións formalizáronse en territorio nacional, a maioría en Galicia (432), aínda que hai que subliñar as 50 acadadas en Castela e León, ademais das 13 en Asturias, 4 en Cataluña, 3 en Madrid, 1 en Castela A Mancha e 1 en Estremadura. No que se refire á comunidade galega, a meirande parte das saídas producíronse na mesma provincia de Pontevedra (338), seguidas das 39 en Ourense, 35 en Lugo e 20 na Coruña. O concello con máis adopcións está a ser Vigo (57), seguido de Pontevedra (45). Na provincia tamén hai que destacar os rexistros de Meis (17), Vilagarcía (16), Sanxenxo (15), Ribadumia (14), Redondela (13) ou Cambados (12).

Na actualidade, hai 52 concellos da provincia de menos de 50.000 habitantes adheridos ao CAAN. O centro traballa 24 horas ao día os 365 días do ano, con servizos de recollida e veterinario de urxencia. As adopcións son gratuítas e os animais saen do centro vacinados, con chip, desparasitados e esterilizados. O persoal asesora as persoas sobre o can ou cadela que pode adaptarse mellor ás súas necesidades. Tanto para visitas como para formalizar as adopcións preferentemente se pide cita previa nos teléfonos 986 140 360 ou 886 217 391.