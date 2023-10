“Cuando empecé, la pelea era por quién llegaba el último; hoy es por quién llega el primero”

Este 21 de octubre es el último día de servicio del agente de la Policía Local y portavoz del cuerpo Manuel Omil. Mañana inicia una jubilación laboral impuesta por la Administración, de la que él no querría beneficiarse. “¿Si seguiría trabajando si pudiera? Por supuesto. De hecho, me pude haber jubilado hace cinco años y no lo hice. Me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago y lo he hecho muy a gusto”, afirma quien durante los últimos 19 años ha sido la cara visible y el canal de comunicación de la Policía Local con la sociedad pontevedresa.

– ¿Lo eligieron portavoz de la Policía porque era usted la cara amable del cuerpo?

– Desconozco la razón, pero lo cierto es que en aquel momento yo estaba de presidente de la Asociación Profesional de la Policía y ya se hablaba entonces de que era importante tener a alguien que fuese la cara de la Policía, porque veíamos que muchas veces no se entendían nuestras intervenciones. Recuerdo que en aquel momento me habían invitado a un programa de televisión para hablar de la Policía y el concejal de entonces, Guillerme Vázquez, lo vio, vio la defensa que hacía del cuerpo y a partir de ahí me confió la labor de actuar como portavoz de la Policía Local.

– ¿Tenían “mala prensa”?

– Digamos que las policías locales o municipales teníamos el problema de que éramos los malos de la ciudad. Parecía que la Policía Nacional detenía a los malos y nosotros denunciábamos a los buenos, porque denunciábamos a un ciudadano que acababa de aparcar mal. Eso provocaba cierto rechazo por parte de la ciudadanía. Después está el mantra de que “nunca estáis cuando hacéis falta, solo aparecéis para multar”… esas cosas.

– ¿Y cuál cree que es hoy la imagen de la Policía Local para la ciudadanía?

– Creo que esa imagen ha mejorado un poco, porque cuando le explicas las cosas a la gente se entienden. Cuando se dice que no estamos en la calle, hay que tener en cuenta que estamos 365 días del año, mañana, tarde y noche, pero con descansos, bajas, vacaciones, etc., por lo que es cierto que en ocasiones, a la hora de ver el servicio activo, el personal se puede reducir a siete o diez personas, en algún momento incluso solo cuatro, eso varía en función de las circunstancias. Pero se hace un trabajo tremendo. Hoy con los móviles hay muchísimos más requerimientos a la Policía, la gente nos llama por todo tipo de cosas, que entendemos, pero la gente nos puede llamar porque se encuentra en un paseo un grifo abierto, porque una ventana se golpea con el viento y no le deja dormir, etc. Entendemos esas llamadas, la gente confía en la Policía Local, en nuestra labor, y por eso creo que la imagen de la Policía ha mejorado para la gente.

– Y tras 19 años de relación con los medios de comunicación, ¿cuál es su opinión de la prensa local?

– Buenísima. No es peloteo, que a estas alturas... no me haría falta. Cuando empecé en esto iba con un poco de miedo, pensando en cómo tratar con los periodistas, pero al poco tiempo vi que miedo para nada, todo lo contrario, y después de todos estos años me llevo amigos de los medios. La verdad es que la imagen que tengo de los medios de comunicación es estupenda. Siempre he recibido muy buen trato de los medios de comunicación.

– ¿Cómo ha cambiado la Policía Local desde que usted entró en 1982 hasta hoy?

– Muchísimo. Por ejemplo, cuando entré yo el nivel de estudios de la Policía era muy bajo, prácticamente lo que exigían era saber leer y escribir. Hoy en el cuerpo hay licenciados y graduados en diferentes materias. Entonces también era muy difícil encontrar a gente que quisiera entrar en la Policía. Los sueldos eran muy bajos y había una escasez de medios tremenda.

– Cuénteme alguna anécdota de aquella precariedad de medios.

– En aquella época, en la calle Juan Bautista Andrade había muchos atropellos y accidentes mortales. Era un problema tremendo, pero lo que no tenía el ayuntamiento eran recursos, así que había que tirar de ingenio. Entonces se puso un cartel grande en la mitad de la calle que decía “Velocidad Controlada” y al lado había un policía con un sonómetro, que no medía la velocidad, sino el sonido, pero aquello hacía frenar a la gente. Había que tirar de ingenio.

– Y hoy en día, ¿cómo están de medios?

– Hoy Pontevedra cuenta probablemente con los mejores medios de una plantilla de sus dimensiones. Hubo una evolución tremenda, en formación, en las actuaciones, en la investigación, en todo. También tenemos que presumir del trabajo que se hace conjuntamente con la Policía Nacional. Recuerdo que en año 82, cuando entré yo, había una pelea por ver quién llegaba el último. Hoy la pelea es por llegar el primero, porque quien llega sabe que detrás vienen dos, tres, cuatro coches de Policía con rapidez, y no importa el color del coche, son coches de Policía, y la gente valora eso, se siente segura porque sabe que unos u otros vamos a llegar cuanto antes. Por lo tanto, creo que sí hay más reconocimiento por parte de la gente.

– ¿Qué noticia le gustó dar y cuál no quisiera haber dado nunca?

– Las malas fueron siempre en los años de inicio, cuando nosotros hacíamos los atestados de tráfico y a veces había muertos, esas eran las peores noticias. Lo positivo siempre es dar todas las noticias que hacen de Pontevedra un lugar amable, tranquilo, con calidad de vida, por ejemplo con los Camiños Escolares, la reducción de accidentes, de denuncias de alcoholemia, de educación vial, los servicios humanitarios, que hacemos sobre 400 al año, ayudas a domicilio..., es decir, creo que hacemos una labor muy importante y esas son las noticias que nos gustan dar.

– ¿Qué imagen cree que tiene Pontevedra fuera?

– He tenido la oportunidad de viajar acompañando al jefe de Policía a algunos foros en el exterior y la verdad es que la gente se queda impresionada con lo que se hace aquí. Y no hay más que ver cómo está la ciudad, que cada año viene más gente, que Pontevedra se conoce cada vez más. Eso se nota en la calle y en la vida la ciudad. Pontevedra tiene atracción y creo que los pontevedreses nos convertimos en cicerones de la ciudad. Cuando viene un amigo nos encanta llevarlo por las calles y enseñarle cosas, y eso antes no pasaba, antes Pontevedra era una ciudad fea, oscura, llena de tráficos, de humos.

– A partir de mañana, cuando vaya paseando por la calle y vea algún incidente, ¿llamará a la Policía? ¿Y a la prensa?

– (Risas) Llamaré a la Policía, sí; a la prensa no. Todos debemos llamar a la Policía para buscar soluciones a los problemas. A la prensa no llamaré porque yo creo que hoy en día los servicios funcionan bastante bien y no hace falta que avise yo a los medios, habrá quien lo haga perfectamente.