A alcaldesa, María Ramallo, recibiu no Concello ao xefe superior da Policía Nacional en Galicia, Ramón Gómez Nieto, acompañado do xefe provincial da Policía Nacional e do inspector xefe da Comisaría de Marín, así como do xefe da Policía Local. Na reunión analizouse a coordinación nentre os corpos de seguridade.