O Museo de Pontevedra celebrará o venres 27 unha xornada en conmemoración do centenario do Seminario de Estudos Galegos (SEG). Analizaranse figuras como Filgueira, Castelao, Sebastián González e Iglesias Vilarelle na institución cultural máis relevante do primeiro terzo do XX. As conferencias terán lugar no Edificio Castelao en dúas sesións e son de acceso libre, aínda que a inscrición previa é necesaria a través do enderezo reservas.museo@depo.gal.