O Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Marín presentou propostas para as Ordenanzas Fiscais de 2024 durante o pleno municipal do pasado 18 de outubro. Estas propostas buscan promover a xustiza social, a equidade e unha fiscalidade progresiva para aliviar a carga económica das familias locais, tendo en conta o aumento dos gastos de consumo e a inflación.

Segundo datos do INE, o gasto medio por fogar aumentou un 7,9% en 2022, chegando a 31.568 euros, principalmente en vivenda, alimentos e transporte.

A bancada nacionalista expresou o mércores a súa preocupación polo aumento proposto polo Partido Popular (PP) do Imposto de Bens Inmobles (IBI) para 2024, que afectaría ás familias locais. O grupo político municipal, porén, propuxo manter as taxas do IBI en lugar de aumentalas.

Neste senso, o concelleiro Tino Iglesias tamén aproveitou para recomendar unha revisión progresiva das taxas do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), con aumentos non lineais para vehículos de maior potencia e axudas para vehículos eléctricos e persoas con mobilidade reducida.

En resumo, o BNG de Marín “enfócase en promover ordenanzas fiscais que procuren a xustiza social e a equidade, evitando aumentos lineais e buscando unha fiscalidade progresiva sempre que sexa posible”. Estas propostas teñen como obxectivo aliviar a carga económica das familias locais e mellorar a xestión dos impostos municipais.

O BNG confía en que o grupo de goberno tome en consideración as nosas propostas e traballe a prol dun futuro máis equitativo e sostible para todos os seus veciños e veciñas, que repiten, “quedou patente durante a sesión plenaria que o PP xa tiña maioría suficiente para aprobar a súa proposta de aumento de impostos de forma lineal”. A bancada dos nacionalistas fixo fincapé en que esta medida afectaría a “un gran número de contribuíntes, cun impacto económico relativamente pequeno”.