O alcalde do Concello de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, e a concelleira Galiza Aguete supervisaron a marcha das obras de canalización de augas pluviais dende o lugar do Outeiro do Forno ao de Outeiro, na parroquia de Valongo onde se investiron uns 18.000 euros a cargo do Fondo de Compensación da Xunta de Galicia.

Esta importante obra, que responde a unha demanda veciñal, permite levar entubadas durante uns 120 metros as augas pluviais ademais de acometer a construción de cunetas en formigón que axudan a drenar e mellorar a seguridade viaria da zona. Esta actuación permitirá dar solución a graves problemas de inundacións en parcelas habitadas que cando chegaban a estación das choivas provocaba severos problemas aos residentes na zona. Deste xeito, agora con esta canalización verase resolto un dos graves problemas que viñan reclamando os veciños e veciñas do Outeiro do Forno, na parroquia de Valongo. Cubela manifestou que “desde o Concello acometemos tamén este tipo de obras de carácter menor, pero que teñen unha gran importancia para a veciñanza que vé como desde a administración local se pon remedio aos problemas que lle afectan no seu día a día. Deste xeito, evitaranse os problemas causados polas chuvias e as augas pluviais que se viñan acumulando.